Đại Quang Minh đề xuất làm đường trên cao qua rừng Mã Đà ở Đồng Nai

Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về kiến nghị chấp thuận cho lập hồ sơ đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ tỉnh Bình Phước qua đường tỉnh ĐT753 - cầu Mã Đà - tuyến nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM.

Tuyến đường bên trong Khu bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai sẽ được đầu tư 13km đường trên cao (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong văn bản đề xuất, Công ty Đại Quang Minh cho hay qua nghiên cứu, khảo sát thì hiện việc đi lại từ phường Đồng Xoài đến phường Biên Hòa qua các tuyến đường hiện hữu như ĐT741, đường Đồng Phú - Bình Dương, ĐH502 và ĐT746 dài khoảng 86,6km.

Các tuyến đường hiện hữu có quy mô nhỏ hẹp, mật độ dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông và mất an toàn giao thông. Vì vậy, thời gian đi lại trung bình 2-2,5 giờ, gây khó khăn cho người dân và hoạt động giao thương.

Theo nhà đầu tư, dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường vành đai 4 TPHCM qua đường tỉnh ĐT753 - cầu Mã Đà và tuyến nối cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 TPHCM khi hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường khoảng 13km.

Tuyến đường chủ yếu đi qua Khu bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai, ít giao cắt, đảm bảo lưu thông thuận lợi và an toàn. Qua đó giảm thời gian đi lại xuống còn 1-1,5 giờ. Việc đầu tư dự án sẽ tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp tại Bình Phước (cũ) như Đồng Phú, Bắc Đồng Phú với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về quy mô, dự án có bề rộng mặt đường trong giai đoạn hoàn thiện khoảng 34,5m, đáp ứng 8 làn xe. Ở giai đoạn 1, dự án dự kiến đầu tư tuyến đường đáp ứng 4 làn xe, rộng 20,5m. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 22.656 tỷ đồng.

Tuyến đường DT761 qua xã Trị An sẽ được mở rộng (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo nhà đầu tư, dự án dự kiến chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, Đại Quang Minh sẽ đầu tư dự án thành phần 1.1, xây dựng cầu cạn qua Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai với chiều dài khoảng 13km và chiều cao cầu 6-8m. Tại đây làm nút giao với đường vào di tích Trung ương Cục Miền Nam và đường tỉnh ĐT761... Mức vốn đầu tư dự kiến là 11.189 tỷ đồng.

Với dự án thành phần 1.2 sẽ đầu tư đường kết nối từ cầu cạn Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đến đường Vành đai 4 TPHCM với chiều dài khoảng 31,5km. Mức vốn khoảng 10.144 tỷ đồng (từ vốn ngân sách).

Riêng dự án thành phần 1.3 là nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT753 đoạn từ đường Đồng Phú - Bình Dương đến cầu Mã Đà dài khoảng 16,7km. Dự án được đề xuất đầu tư bằng vốn ngân sách với khoảng 1.323 tỷ đồng.