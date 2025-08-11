Ông Nguyễn Thiện Nhân: TPHCM là siêu đô thị đẻ ít nhất cả nước

Sáng 11/8, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong buổi sáng, hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, TPHCM và các tỉnh, thành về sự phát triển của TPHCM thời gian qua và định hướng thời gian tới.

Phát biểu đầu tiên tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, đã chia sẻ về tầm quan trọng của phát triển kinh tế gắn với nền tảng phát triển bền vững về con người. Theo ông, đây là bài học vô cùng đắt giá mà các nước phát triển đã trải qua.

"Nếu tăng trưởng kinh tế cao nhưng không dựa trên nền tảng phát triển bền vững về con người, thì chỉ sau 30-40 năm, thành quả có thể bị suy giảm nghiêm trọng", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn chứng, Nhật Bản là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 13%/năm trong suốt giai đoạn 1962-1995, tổng sản phẩm (GDP) năm 1995 cao hơn nước Mỹ. Tuy nhiên, từ năm 1996 đến nay, kinh tế của Nhật Bản hầu như đi ngang và suy giảm, GDP chưa bao giờ đạt lại mức đỉnh của năm 1995.

"Đó là ví dụ của việc tăng trưởng kinh tế nhưng con người tái tạo không đầy đủ. Người ta cũng dự báo đến năm 2100, dân số Nhật Bản chỉ còn một nửa so với bây giờ, GDP cũng chỉ còn một nửa", ông Nguyễn Thiện Nhân thông tin.

Ví dụ tiếp theo được ông Nguyễn Thiện Nhân nhắc tới là Hàn Quốc. Giai đoạn 1975-2018, đất nước này tăng trưởng kinh tế bình quân 9%/năm. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, nền kinh tế của Hàn Quốc gần như chỉ đi ngang.

"Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc chỉ đạt 0,95 con/phụ nữ, Nhật Bản là 1,15 con/phụ nữ. Trong khi mức cần thiết để duy trì dân số là 2 con/phụ nữ", ông Nguyễn Thiện Nhân phân tích.

Hội nghị có sự tham dự của nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (Ảnh: Q.Huy).

Theo nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, các kinh nghiệm quốc tế cho thấy, tăng trưởng kinh tế cao phải đi đôi với sự phát triển bền vững về con người. Trong đó, vai trò của Nhà nước cần hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững con người, môi trường và năng lượng.

Trong thực tế, TPHCM trước đây có mức sinh thấp nhất cả nước (khoảng 1,35-1,39 con/phụ nữ). Sau khi sáp nhập 3 địa phương, mức sinh của TPHCM mới sau sáp nhập là khoảng 1,45 con/phụ nữ.

"TPHCM là siêu đô thị lớn nhất cả nước về kinh tế, nhưng cũng là siêu đô thị đẻ ít nhất cả nước. TPHCM không duy trì được con người, người lao động nên cần người nhập cư, nếu không có người nhập cư, TPHCM sẽ không được như hôm nay", ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, để duy trì được mô hình tăng trưởng 2 con số, TPHCM cần tăng 2,5% lao động mỗi năm, tương đương từ 800.000 đến 1 triệu lao động sau mỗi 5 năm.

"Như vậy, nhiệm kỳ tới, TPHCM cần nhập cư khoảng 1 triệu lao động mới đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Vậy, chúng ta cần kế hoạch để xây nhà cho 1 triệu người nhập cư để đáp ứng. Đây là lực lượng quan trọng đối với TPHCM trong tương lai", nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM góp ý.