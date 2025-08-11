Bắt giam hai người cầm hung khí đánh nhau trên đường ở TPHCM

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Đình Bá (SN 1991, tạm trú tại phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (SN 1969, trú tại phường Hiệp Bình) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hùng (bìa trái) và Bá bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, khoảng 20h ngày 5/8, người dân đi đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, nhìn thấy Hùng và Bá cầm hung khí xô xát, gây mất an ninh trật tự.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiến hành truy xét đưa Hùng và Bá về trụ sở lấy lời khai. Qua đó, cảnh sát xác định vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng để được giải quyết, tránh vi phạm pháp luật.