Tài xế Mercedes đỗ xe trên cao tốc để... đi câu cá

Ngày 11/8, tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an), đơn vị đã lập biên bản, xử lý một tài xế có hành vi đỗ xe trên cao tốc không đúng quy định. Tài xế vi phạm là người đàn ông 43 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng.

Trước đó vào khoảng 17h45 ngày 9/8, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện ô tô hiệu Mercedes biển số 43A-543.xx đỗ sai quy định tại km35+935, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị.

Chiếc xe đỗ sai quy định trên cao tốc (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, tài xế và một số người trên chiếc xe trên đang xuống khúc sông gần cao tốc để câu cá.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế để xử lý theo quy định.