Việt Nam miễn visa cho công dân 12 nước từ 15/8 để kích cầu du lịch

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 229 về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước.

Công dân các nước được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam theo nghị quyết này gồm: Bỉ, Bulgaria, Croatia, Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sỹ.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ công dân 12 nước trên được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Từ 15/8, Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước để kích cầu du lịch (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ ngày 15/8 đến hết ngày 14/8/2028 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch.

Trước đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 221 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đối tượng đặc biệt gồm:

- Khách mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Thường trực Ban Bí thư , Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, bộ trưởng và tương đương, bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

- Các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.

- Nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới.

- Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng.

- Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài.

- Khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn. Trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chính phủ quyết định danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài.

- Các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng trên được sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt nhập cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn miễn thị thực. Thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.