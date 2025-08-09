Gần 700 tấn rác bủa vây sau mưa lũ

Khu vực Cảng cá Xuân Hội ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, đang bị lượng lớn rác bủa vây.

Theo người dân địa phương, số lượng rác này theo dòng nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về sau đợt mưa lũ lớn hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Nhiều loại rác thải phủ kín mặt nước trên sông Lam, trong đó chủ yếu là cành cây khô, thân cây và rác thải sinh hoạt...

Xác động vật cũng trôi về và mắc kẹt tại đây, bị phân hủy, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường.

Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ nằm cạnh Cảng cá Xuân Hội cũng bị lượng lớn rác thải tràn về. Số lượng rác thải này trải dài, chiếm mất vị trí neo đậu của tàu, thuyền. Tình trạng này khiến ngư dân điều khiển phương tiện tàu, thuyền ra vào khó khăn.

Trước tình hình này, lãnh đạo khu neo đậu tránh trú bão và cảng cá Xuân Hội đã báo cáo với cấp trên nhằm tìm giải pháp xử lý. Tuy nhiên, do thiếu thốn về máy móc, thiết bị và lực lượng, việc giải quyết số rác thải lớn này gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền và lực lượng chức năng đã đưa ra khuyến cáo người dân địa phương không được tự ý trục vớt củi vì dễ gặp tai nạn rủi ro và dễ lây lan dịch bệnh. Thế nhưng, những ngày qua, người dân vẫn tranh thủ vớt củi về sử dụng.

Sáng 9/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, cho biết khối lượng rác thải đổ về cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền ước tính 500-700 tấn.

Trước tình hình này, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét hỗ trợ cấp kinh phí hơn 700 triệu đồng để thu gom, xử lý số rác thải nói trên.

Trong khi chờ cấp trên phê duyệt kinh phí, đơn vị này đã tự bỏ kinh phí để thuê lực lượng sử dụng máy móc, cần cẩu để xử lý một phần rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, thuận lợi cho tàu, thuyền ra vào.

Vị trí Cảng cá Xuân Hội - nơi bị rác thải bủa vây (Ảnh: Google Maps).