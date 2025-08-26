Đêm không ngủ của người dân vùng tâm bão Kajiki quần thảo

Sáng 26/8, sau khi cơn bão số 5 quét qua, khu vực bờ biển phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn mưa lớn. Bão số 5 gây ra một khung cảnh hoang tàn, hàng loạt mái nhà tốc mái, cây cối gãy đổ, người dân tất bật dọn dẹp trong nỗi bàng hoàng sau một đêm bão dữ.

Hà Tĩnh ngổn ngang sau bão, người dân bật khóc khi nhà bị tàn phá (Video: Thanh Tùng).

Trong căn nhà ngói bị gió bão tàn phá, bà Nguyễn Thị Toản (SN 1960), trú tại thôn Nam Mới, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng qua, nghe tin bão sắp đổ bộ, bà đi sơ tán và chỉ kịp đem theo vài đồ dùng thiết yếu. Khi cơn bão qua đi, bà Toản trở về, mái ấm của mình đã bị phá tan hoang.

"Chưa bao giờ thấy trận bão lớn mà lâu đến như vậy. Cả đêm tôi không ngủ được, cứ nóng lòng mong bão qua nhanh để về xem nhà cửa thế nào. Sáng nay về thì căn nhà bị phá tan, mái ngói bị tốc hết, đồ đạc hư hỏng. Giờ không có tiền sửa, chưa biết ở mô (đâu)", bà Toản nghẹn ngào nói.

Không chỉ bà Toản, nhiều người dân trên địa bàn xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh cũng mất ăn, mất ngủ trong thời gian đến địa điểm an toàn để tránh bão, lo lắng cho nhà cửa, tài sản của mình nhưng cũng đành chấp nhận.

Đến sáng 26/8, khi bão đã đi qua, họ trở về thì nhà đã bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Cây cối đổ la liệt, cột điện cũng bị cơn cuồng phong của bão số 5 bẻ gãy.

Nhiều mái tôn của người dân bị bão làm đổ sập, chắn giữa đường.

Hàng chục cột điện ở đường ven biển khu vực phía Bắc Hà Tĩnh bị quật đổ.

Bão số 5 quần thảo nhiều giờ liền khiến hàng loạt cây dương ven biển xã Cổ Đạm bị bẻ gãy.

Đồ chơi trẻ em của khu vui chơi thôn Nam Mới, xã Cổ Đạm bị gió bão thổi bay, mắc lại trên mái nhà dân. Mái nhà này cũng đã bị bão giật, lật hết tôn.

Biển hiệu nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị cơn cuồng phong làm đổ sập.

Một showroom chuyên bán vật liệu xây dựng của người đàn ông ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh bị bão tàn phá, gây thiệt hại nặng.

Khu vực xã Cổ Đạm ngổn ngang sau bão, người dân và chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả.