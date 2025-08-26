Sạt lở, mưa lụt khiến quốc lộ 7 "tê liệt"

Sáng 26/8, ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An), cho biết trận mưa lớn kéo dài từ đêm 25/8 đã làm đất đá từ ta luy dương sạt xuống, chắn ngang quốc lộ 7 tại khu vực bản Nhẵn.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 3h khiến toàn bộ tuyến quốc lộ huyết mạch nối miền Tây Nghệ An với cửa khẩu Nậm Cắn bị tắc nghẽn, không thể lưu thông theo cả hai hướng.

Quốc lộ 7 đoạn qua xã Tam Thái bị tắc nghẽn do sạt lở ta luy dương (Ảnh: Dương Khánh).

“Chúng tôi đã báo cáo lên cơ quan chức năng để khẩn trương huy động máy móc, phương tiện khắc phục. Tuy nhiên, hiện lượng đất đá tràn xuống khá lớn, dự kiến phải mất nhiều giờ mới có thể thông tuyến”, ông Khánh thông tin.

Không chỉ quốc lộ 7, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã trên địa bàn Tam Thái bị ngập sâu, gây chia cắt tạm thời một số bản vùng trong. Đặc biệt, con đường dẫn vào 5 bản xa trung tâm bị nước dâng cao, người dân không thể đi lại.

Nước lũ dâng cao gây chia cắt trên địa bàn xã Tam Thái (Ảnh: Dương Khánh).

Mưa lớn còn làm Trường Tiểu học Tam Thái bị ngập, nhiều phòng học nước tràn vào sâu, bàn ghế và trang thiết bị dạy học có nguy cơ hư hỏng.

Giáo viên cùng lực lượng địa phương đã phải khẩn trương di chuyển đồ đạc, kê cao bàn ghế để hạn chế thiệt hại, đồng thời tạm dừng buổi học trong ngày 26/8 để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Trường Tiểu học Tam Thái nước ngập (Ảnh: Dương Khánh).

Hiện lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên quốc lộ 7, đồng thời đặt biển cảnh báo, cử người túc trực, không cho phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.