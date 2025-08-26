Vì sao Kajiki là một cơn bão đặc biệt?

Thông tin này được cập nhật trong báo cáo nhanh lúc 5h sáng 26/8 về cơn bão Kajiki (bão số 5), để phục vụ cho cuộc họp do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì tại Sở Chỉ huy tiền phương.

Theo báo cáo, Kajiki là một cơn bão đặc biệt trên Biển Đông. Bão hình thành trực tiếp trên biển, di chuyển nhanh (20-25 km/h) và mạnh lên rất nhanh, với vòng đời ngắn chỉ khoảng 3 ngày. Hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến miền Trung, trọng tâm từ Thanh Hóa đến Huế.

Đường phố Nghệ An sáng 26/8 nhiều điểm tan hoang sau bão Kajiki (Ảnh: Hữu Khoa).

Khi áp sát bờ Trung Bộ, bão bất ngờ chậm lại, có thời điểm gần như đứng yên hơn 3 giờ, rồi sau khi đổ bộ tiếp tục di chuyển rất chậm, khiến thời gian lưu trên đất liền kéo dài tới khoảng 10 giờ. Điều này làm gió mạnh duy trì lâu, tăng mức độ nguy hiểm.

Cường độ bão cực đại trước khi vào bờ đạt cấp 14, giật cấp 17 - tương đương bão Yagi năm 2023 và mạnh hơn bão Doksuri năm 2017.

Về diễn biến, từ một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông của Philippines, đến sáng 22/8, vùng áp thấp này mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Tối và đêm 22/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông và một ngày sau mạnh lên thành bão số 5 trên khu vực Biển Đông.

Đây là cơn bão thứ 13 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế là Kajiki.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 lúc 4h ngày 26/8.

Sau khi hình thành, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ di chuyển nhanh, trung bình khoảng 20km/h và cường độ cũng mạnh lên nhanh, đến chiều ngày 24/8 khi di chuyển vào khu vực vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ bão số 5 đạt cấp 14, giật cấp 17.

Đến sáng 25/8, bão số 5 đi vào khu vực biển Trung Bộ, đến 17-19h chiều, vùng tâm bão đi vào khu vực đất liền các tỉnh phía Nam của Nghệ An và khu vực phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh và suy yếu dần.

Sáng 26/8, bão đã di chuyển sang khu vực Trung Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Báo cáo về tình hình mưa cho thấy tổng lượng mưa tích lũy từ 19h ngày 24/8 đến 4h ngày 26/8 ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, lượng mưa là 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Trong đó, ở Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến 180-400mm, có nơi trên 500mm; Nghệ An phổ biến 170-320mm, có nơi trên 400mm; Hà Tĩnh phổ biến 180-470mm, có nơi trên 580mm…

Dự báo diễn biến tiếp theo, Cục Khí tượng thủy văn nhận định sáng và trưa 26/8, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 5), tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Về lũ, lũ quét, sạt lở đất, dự báo trong 12-24h tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên.

Hàng loạt mái tôn của nhà dân và các cơ sở kinh doanh bị gió bão cuốn bay ở Nghệ An (Ảnh: Hữu Khoa).

Cục Khí tượng thủy văn dự báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ.

Cùng với đó là nguy cơ cao và rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 5 vẫn đang hoạt động và có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ.

Ngoài áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 5) trên dải hội tụ nhiệt đới hiện tại còn có một vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông Philippines. Dự báo trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 65-70%.

Dự báo ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 30/8-1/9 có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to. Trong ngày 2/9 ở khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có khả năng có mưa với xác suất 60-70% (thời gian xuất hiện vào sáng sớm).