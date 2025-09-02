Ca sĩ Vũ Thùy Linh xúc động khi hát về quê hương ở hòa nhạc 30.000 khán giả

Trong chương trình, Vũ Thùy Linh mang đến ca khúc Hát về cây lúa hôm nay (sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Vân) - tác phẩm nằm trong phần liên khúc Em đi giữa biển vàng - Hát về cây lúa hôm nay cùng Đen Vâu và Khánh Chi.

Với giọng hát nội lực, Vũ Thùy Linh giúp giai điệu quen thuộc vang lên vừa trang nghiêm, vừa giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa chất giọng trong trẻo của nữ nghệ sĩ trẻ trong không khí hùng tráng của khán đài cùng tiếng vỗ tay vang dội và ánh đèn flash rực sáng, đã tạo nên một khoảnh khắc nghệ thuật đáng nhớ.

Vũ Thùy Linh thể hiện ca khúc "Hát về cây lúa hôm nay" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ sau tiết mục, Vũ Thùy Linh nói: “Đây là giây phút thiêng liêng, khiến tôi nghẹn ngào, xúc động. Hơn cả một buổi biểu diễn, đây là dấu mốc quý giá trong hành trình làm nghề, giúp tôi thêm yêu quê hương, đất nước và tự hào khi được cất tiếng hát vì Tổ quốc”.

Vũ Thùy Linh cho rằng lòng yêu nước không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà cần bắt đầu từ những hành động giản dị mỗi ngày và âm nhạc có sức mạnh đặc biệt trong việc nuôi dưỡng tinh thần yêu nước. Những giai điệu về Tổ quốc vừa mang lại niềm tự hào, vừa gắn kết cộng đồng, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về lịch sử, văn hóa và những hy sinh của cha ông.

"Với tình yêu và trách nhiệm dành cho nghệ thuật cùng niềm vinh dự và tự hào, tôi mong muốn mang đến cho khán giả những giá trị tốt đẹp, góp phần gìn giữ bản sắc âm nhạc truyền thống, đồng thời thổi vào đó hơi thở mới mẻ để nghệ thuật luôn sống động và gần gũi với công chúng hôm nay", ca sĩ chia sẻ.

Nhan sắc ngọt ngào của giọng ca dân gian - thính phòng Vũ Thùy Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dịp này, Vũ Thùy Linh cũng vinh dự góp mặt trong chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9 và chương trình chính luận nghệ thuật “Bản hùng ca chiến thắng” diễn ra vào ngày 5/9 tại Hoàng Thành Thăng Long.

Cô gửi gắm thông điệp đến thế hệ trẻ: "Chúng ta có thể đi khắp muôn nơi, có thể học hỏi nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng cội nguồn và bản sắc dân tộc luôn là điều không thể thay thế".