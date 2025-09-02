Hí hửng đề nghị sống thử, tôi phát cáu khi bạn trai từ chối vì lý do này

Tôi 26 tuổi, người yêu 28 tuổi. Anh tên là Hùng, hộ khẩu ở tỉnh, lên thành phố học việc rồi được giữ lại làm luôn vì tay nghề tốt. Lương tháng của anh tạm ổn, tầm trên dưới 30 triệu đồng/tháng, là người đàn ông chỉn chu, biết suy nghĩ.

Tôi sinh ra, lớn lên ở thành phố này. Nhưng từ bé, vì ước ao được sống riêng nên ngay khi có việc làm, tôi đã xin bố mẹ cho ra ngoài thuê nhà. Tôi vui lắm, được thoải mái tự tay trang trí, sắp xếp nhà cửa theo ý mình, hàng ngày không bị người lớn nhắc nhở giống hệt em bé như cách bố mẹ vẫn chăm tôi.

Lúc đầu, bố mẹ phản đối vì sợ tôi chưa đủ trưởng thành, xưa giờ cũng không quen tự mình sắp đặt cuộc sống, lại vốn chẳng tháo vát, sắc sảo gì. Tuy nhiên, do tính cách tôi từ nhỏ đã ngang bướng, quyết gì là làm bằng được nên bố mẹ đành chiều.

Bố mẹ đồng ý cho tôi ở riêng với điều kiện cuối tuần phải về để ông bà kiểm tra và nấu nướng đồ ăn cho tôi mang đi. Khi yêu Hùng, tôi đã dẫn anh về giới thiệu với bố mẹ. Bố mẹ tôi rất ưng vì Hùng có dáng dấp của người biết lo toan và trưởng thành hơn tuổi.

Tôi khá hoang mang khi bạn trai từ chối sống thử (Ảnh minh hoạ: iStock).

Đáng lẽ, đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào tháng 4 năm ngoái. Vì bà nội của Hùng qua đời nên dự định hoãn tới năm sau. Tuy nhiên năm nay, tôi lại vướng vào tuổi 26, các cụ coi là "kim lâu" nên đám cưới lại phải đợi sang đầu năm tới.

Tuy chưa chính thức đăng ký kết hôn, trong thâm tâm chúng tôi đều xác định đây là người mình sẽ lấy làm vợ, làm chồng. Vì nghĩ kiểu gì cũng cưới nên tôi nửa đùa nửa thật hỏi Hùng: "Anh có muốn dọn sang sống thử với em không?".

Chẳng ngờ, Hùng thẳng thừng từ chối: "Không nhé. Cứ ở yên thế này, đang yên ổn thay đổi làm gì". Phản ứng của Hùng khiến tôi bất ngờ.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là muốn khen anh. Đây chắc hẳn là kiểu đàn ông quý hiếm còn sót lại trên đời. Chứ trong những trường hợp tương tự, làm gì có người đàn ông nào từ chối ngay lập tức, không cần suy nghĩ như vậy? Bởi các anh có mất gì đâu.

Chúng tôi đang ở trọ, mỗi đứa thuê một nhà vừa tốn tiền, vừa phiền toái. Mỗi lần hẹn nhau đi đâu lại phải qua đưa đón mất thì giờ. Dọn về sống chung đỡ hẳn một nửa tiền thuê nhà, lại còn chia sẻ với nhau được tiền sinh hoạt và nhiều thứ khác.

Chưa kể, đằng nào hai nhà cũng tính chuyện cưới hỏi, sống chung chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi là phận gái còn chẳng tính chuyện thiệt hơn, đàn ông như Hùng sao phải lăn tăn, suy nghĩ?

Vốn dĩ chỉ định hỏi chơi chơi nhưng nghĩ tới phản ứng của Hùng, tôi lại thấy giận trong lòng. Tôi hếch mặt bảo anh: "Em chỉ hỏi anh để thử lòng thử dạ, chứ chắc anh đồng ý mà em đã dọn đến ngay đấy".

Người yêu tôi cười cợt: "Em nấu ăn không biết, lại còn được chiều quen. Sống thử với em khéo anh trở thành đứa nấu cơm, rửa bát. Chưa kể, em quen thói bắt anh phải chiều theo ý, mè nheo đủ đường, đòi anh chăm sóc, đòi anh nạp tiền. Anh chẳng dại".

Tôi thất vọng. Đến nước này cảm thấy hơi cáu, tôi nói: "Không thích sống chung với em thì cưới làm gì?". Mọi người biết người yêu tôi trả lời thế nào không? Anh ấy bảo: "Đến đâu hay tới đó, cưới về dạy dần, chứ thử sống là toang".

Tôi không biết mọi người có thấy lăn tăn giống tôi không? Chứ từ lúc nghe câu trả lời của người yêu, tự dưng trong lòng tôi có cảm giác rất bất an. Anh ấy chưa đủ yêu, hoặc yêu không đủ nhiều nên mới từ chối sống cùng tôi như vậy.

Hay là tôi đang nhạy cảm quá đà? Nhưng mọi người có thấy lạ không? Một người đàn ông bình thường nào cũng mong được bạn gái đề nghị cho sống thử, chỉ mong có là gật đầu cái rụp.

Đằng này, người yêu tôi lại kiên quyết từ chối mà không cần suy nghĩ. Có khi nào chuyện tình cảm của chúng tôi "toang"không phải vì lý do sống thử, mà chính là do anh đã nhất quyết không chịu sống thử cùng tôi hay không?

Nói thật đến giờ phút này, tôi vẫn không lý giải nổi suy nghĩ của người tôi sắp cưới làm chồng. Tôi có nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này không?