Báo chí quốc tế ấn tượng với Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Các khối diễu binh trên đường phố thủ đô Hà Nội sáng 2/9 (Ảnh: AFP).

Hãng tin Anh Reuters đưa tin, Việt Nam đã tổ chức hàng loạt hoạt động nhằm kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Hàng chục nghìn người đổ ra đường phố thủ đô Hà Nội, phần lớn mặc áo đỏ và cầm cờ Việt Nam, thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ.

Reuters mô tả lễ diễu binh diễu hành của Việt Nam có sự góp mặt của các trang thiết bị quân sự tiên tiến hàng đầu.

“Thật sự tôi rất vui, mãn nguyện và xúc động khi cuối cùng cũng được chứng kiến các đoàn quân diễu hành đi qua. Thật đáng mong đợi. Các đoàn quân và tiêm kích thật tuyệt vời", Hoang Thi Huyen, 42 tuổi, một cư dân Hà Nội, chia sẻ với Reuters.

Reuters cũng đưa tin về việc toàn dân đã được tặng quà, mỗi người 100.000 đồng, nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (Ảnh: Reuters).

Hãng tin AP của Mỹ mô tả lễ diễu binh, diễu hành bằng từ "hoành tráng".

AP cho biết, trong buổi lễ, các đội quân diễu hành trong khi xe tăng, xe bọc thép và hệ thống tên lửa lăn bánh. Trực thăng bay phía trên kéo theo những lá cờ Việt Nam khổng lồ, tiếp sau là các tiêm kích.

Theo hãng tin Mỹ, đám đông người dân đã di chuyển về Hà Nội từ nhiều ngày trước để hòa mình vào không khí của sự kiện lịch sử.

Các video về cuộc diễu binh, diễu hành lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, và nhiều người có mặt là thanh niên ở độ tuổi đôi mươi, mặc áo đỏ in sao vàng, hò reo cuồng nhiệt khi các đoàn diễu hành diễu qua. Các màn hình khổng lồ đặt tại các ngã tư phát trực tiếp cuộc diễu binh, diễu hành trong khi các ban công khắp thành phố đều treo kín cờ.

“Đây là điều đáng tự hào. Cha ông chúng tôi đã chiến đấu vì điều này. Giờ cuộc sống đã tốt hơn nhiều", Nguyen Thi Thu Huyen, 22 tuổi, chia sẻ.

AP mô tả, sự chuyển mình của Việt Nam là một trong những điều ấn tượng nhất châu Á. Kể từ khi mở cửa nền kinh tế cuối những năm 1980, đất nước đã trở thành trung tâm sản xuất. Tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh và tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng.

Người dân xuống đường trong ngày lễ trọng đại của đất nước (Ảnh: Reuters),

Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP cho biết: "Dưới những lá cờ tung bay và trong không khí sục sôi niềm tự hào dân tộc, các đoàn quân diễu hành đã bước đều trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh". AFP cho biết, buổi lễ đã được tổ chức một cách công phu, đầy tự hào.

Pham Thanh Van, một cựu chiến binh 78 tuổi, mặc quân phục với những tấm huân chương chia sẻ với AFP: “Tôi cảm thấy thật tự hào. Độc lập đã mang đến phát triển và thịnh vượng cho đất nước. Tôi cảm thấy những gì mình chiến đấu là xứng đáng".

Sinh viên đại học Vu Thi Trang, 19 tuổi, cho biết: “Có điều gì đó bên trong thôi thúc tôi phải có mặt ở đây. Tôi biết ơn sự hy sinh của các thế hệ trước để chúng tôi có được hòa bình và tự do để trưởng thành".

Báo chí từ các nước trong khu vực như Channel News Asia (Singapore), Inquirer (Philippines), Bernama (Malaysia) cũng đưa tin về lễ kỷ niệm lịch sử tại Việt Nam.