Truy tìm kẻ lừa đảo nhiều tài xế xe tải

Ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Phước Anh (SN 1990, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (cũ), nay là phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 1/2024, bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Nguyễn Phước Anh vào các hội nhóm như “Hội lái xe Bắc - Nam”, “Hội xe tải Bình Định - Sài Gòn”… để tìm những tài xế xe tải có nhu cầu chở hàng.

Đối tượng Nguyễn Phước Anh (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau đó, thông qua các hội nhóm này, Anh tiếp tục tìm những người có hàng hóa cần thuê xe tải để vận chuyển.

Khi đã có thông tin hàng hóa giống nhu cầu của tài xế, đối tượng chụp và gửi hình ảnh cho tài xế rồi thỏa thuận giá cả, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc mới được nhận hàng.

Vì tin tưởng, các tài xế đã chuyển tiền đặt cọc đến Nguyễn Phước Anh. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Anh lập tức chặn mọi liên lạc với các tài xế để chiếm đoạt tiền.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Phước Anh đã chiếm đoạt tiền rất nhiều người, đều là tài xế xe tải chở hàng đi các tỉnh, thành.

Một ngày, đối tượng chiếm đoạt tiền ít nhất của một người, nhiều thì vài ba người, số tiền chiếm đoạt mỗi lần dao động từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tổng số tiền Anh đã chiếm đoạt của các bị hại lên tới hàng trăm triệu đồng.