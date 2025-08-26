Nhà chờ xe buýt đổ sập, tôn bay và cây nằm la liệt khắp phố sau bão Kajiki

Sáng 26/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Kajiki (bão số 5) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Dự báo đến 16h hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp. Sau khi bão Kajiki quần thảo trên đất liền tỉnh Nghệ An, nhiều tuyến phố trên địa bàn ngổn ngang do tác động của bão.

Phố xá ở Nghệ An hiện lên ngổn ngang sau bão. Trong ảnh là cả dàn mái tôn của một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Thành Vinh bị gió bão kéo sập. Thời điểm bão Kajiki đổ bộ đất liền, mưa rất lớn kèm gió rít và giật mạnh liên hồi, ngồi trong nhà cũng có thể nghe tiếng cây cối gãy đổ, mái tôn va vào nhau loảng xoảng.

Nhiều người dân Nghệ An sốt ruột khi bão quần thảo, nên ngay từ sáng sớm đã ra ngoài để kiểm tra thiệt hại và tác động của cơn bão.

Hàng loạt mái tôn nhà dân và các cơ sở kinh doanh bị thổi tung, bay khắp các tuyến đường. Dù lực lượng chức năng tích cực khắc phục hậu quả ngay trong đêm nhưng khung cảnh sáng nay vẫn còn rất ngổn ngang.

Bức tường tôn bị gió bão thổi bay và án ngữ gần hết mặt đường. Sáng nay gió đã giảm nhưng mưa ở Nghệ An còn nặng hạt. Báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp đầu giờ sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết do bão về trong đêm nên thiệt hại chưa thể thống kê đầy đủ. Sơ bộ, ông Trung thông tin có 91 nhà hư hỏng, nhiều nhà tốc mái nhưng chưa thể đếm hết, 30 nhà bị ngập nước.

Bên cạnh đó có 2 trường học và 9 phòng học cùng 1 cơ sở y tế bị tốc mái.

Kajiki là một cơn bão đặc biệt trên Biển Đông. Bão hình thành trực tiếp trên biển, di chuyển nhanh (20-25 km/h) và mạnh lên rất nhanh, với vòng đời ngắn chỉ khoảng 3 ngày. Hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến miền Trung, trọng tâm từ Thanh Hóa đến Huế.

Tấm biển của Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh bị gió bão quật đổ. Trong thời gian bão đổ bộ, một số xe cứu thương chạy trên đường cũng gặp khó trong lưu thông khi vướng nhiều đường dây điện và cây xanh gãy đổ.

Cường độ bão Kajiki cực đại trước khi vào bờ đạt cấp 14, giật cấp 17 - tương đương bão Yagi năm 2023 và mạnh hơn bão Doksuri năm 2017.

Một nhà chờ xe buýt đổ sập sau cơn bão.

Hàng loạt cây xanh gãy đổ nằm án ngữ trên nhiều tuyến đường ở TP Vinh cũ (Nghệ An).

Bí thư Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết thống kê sơ bộ có 3.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh gãy đổ sau bão, song nếu thống kê đầy đủ, chắc chắn không dưới 10.000 cây.

Tổng lượng mưa tích lũy từ 19h ngày 24/8 đến 4h ngày 26/8 ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ là 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Trong đó, ở Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến 180-400mm, có nơi trên 500mm; Nghệ An phổ biến 170-320mm, có nơi trên 400mm; Hà Tĩnh phổ biến 180-470mm, có nơi trên 580mm…

Dự báo diễn biến tiếp theo, Cục Khí tượng thủy văn nhận định sáng và trưa 26/8, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 5), tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 5 vẫn đang hoạt động và có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhiều cây xanh gãy đổ, dây điện chăng sát mặt đường khiến giao thông đi lại khó khăn. Một tuyến đường trên địa bàn phường Thành Vinh sáng sớm 26/8 đã xảy ra ùn tắc.

Ngoài áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 5) trên dải hội tụ nhiệt đới hiện tại còn có một vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông Philippines. Dự báo trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 65-70%.

Dự báo ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 30/8-1/9 có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to.