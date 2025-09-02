Người lính Thành cổ Quảng Trị ngồi xe lăn thăm quê Bác ngày Quốc khánh

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày. Những ngày vừa qua, thời tiết tại Nghệ An không thuận lợi, nhưng nhiều du khách vẫn chọn quê Bác (xã Kim Liên, Nghệ An) làm điểm đến.

Anh Hoàng Tuấn Ngọc (trú phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cùng gia đình đã lên kế hoạch đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp Quốc khánh 2/9. "Lần đầu tiên tôi và gia đình đến thăm quê Bác đúng dịp đặc biệt, bản thân tôi xúc động vô cùng", anh Ngọc chia sẻ.

Du khách lắng nghe về cuộc đời và tình cảm của Bác Hồ dành cho quê hương Kim Liên qua lời của thuyết minh viên ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, anh Phạm Nguyên Thanh (phường Thành Vinh, Nghệ An) đưa bố mẹ đến thăm quê Bác. Ông Phạm Xuân Sinh (bố anh Thanh) là thương binh, từng chiến đấu tại nhiều chiến trường, trong đó có trận 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Người cựu chiến binh gần 90 tuổi mang trên mình nhiều di chứng chiến tranh xúc động khi đến trước ngôi nhà tranh đơn sơ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua những năm tháng ấu thơ...

Lễ Quốc khánh 2/9 cũng là đợt nghỉ dài ngày trước năm học mới bắt đầu nên gia đình anh Trần Thương (xã Đại Đồng, Nghệ An) đưa các con về thăm quê Bác. Vợ anh Thương sắm đồng phục cho cả gia đình như một cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước trong ngày trọng đại của dân tộc.

Anh Thương và con trai chụp ảnh kỷ niệm dưới gốc bưởi trước nhà của gia đình Bác, nơi nhiều năm về trước, anh đã chụp ảnh cùng bố (ảnh nhỏ).

"Không chỉ gia đình tôi, mà với nhiều thế hệ người Nghệ An và nhân dân nơi khác, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một trong những điểm đến được lựa chọn hàng đầu vào những ngày lễ của đất nước. Đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu đánh đuổi kẻ thù, xây dựng nền độc lập, hòa bình hôm nay", anh Thương tâm sự.

Trong dịp lễ đặc biệt này, nhiều gia đình chọn cho các con trang phục áo đỏ sao vàng để mặc về thăm quê Bác. Trong ảnh là một người bố đang lưu lại khoảnh khắc của 2 con trong chuyến thăm quê Bác dịp Quốc khánh 2/9.

Mặc dù khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 5 (Kajiki), với sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, khu di tích đã kịp hoàn thành các hạng mục trang trí để chào đón du khách.