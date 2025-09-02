Nhà báo Phan Huy, nguyên Trưởng Đại diện báo Dân trí tại ĐBSCL, qua đời

Báo Dân trí cùng gia đình thương tiếc báo tin: Nhà báo Phan Huy Thàng, tên thường gọi Phan Huy, đã qua đời hồi 5h ngày 2/9/2025 (nhằm ngày 11/7 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng; hưởng thọ 86 tuổi; Huy hiệu 55 tuổi Đảng.

Linh cữu được quàn tại tư gia: Số nhà 388/15C đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ.

Nhà báo Phan Huy (tên khai sinh: Phan Huy Thàng) sinh năm 1940, quê quán xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh; thường trú tại số nhà 388/15C đường 30 tháng 4, phường Tân An, TP Cần Thơ.

Nhà báo Phan Huy từng là phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An, Hà Tĩnh; Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Hà Sơn Bình (cũ); Nguyên Vụ trưởng - Trưởng cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đồng bằng sông Cửu Long; Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ, kiêm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ; Nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông được tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng 3, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội khuyến học Việt Nam.

Nhà báo Phan Huy thời điểm là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong một lần trao học bổng đến học sinh khó khăn ở miền Tây (Ảnh tư liệu).

Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng bắt đầu vào lúc 20h ngày 2/9 tại số nhà 388/15C đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ.

Lễ truy điệu lúc 7h30 ngày 5/9/2025 và di quan lúc 9h cùng ngày, an táng tại Sơn Trang Tiên Cảnh, TP Cần Thơ.