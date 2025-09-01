Ba ô tô di chuyển trên quốc lộ bị đất đá sạt lở đè trúng

Chiều 1/9, lãnh đạo Hạt Quản lý đường bộ số 8 (thuộc Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ 2 Thanh Hóa), cho biết sáng cùng ngày, tại Km101+870 quốc lộ 47, đoạn qua xã Yên Nhân, đã xảy ra một vụ sạt lở ta luy dương khiến 3 ô tô gặp nạn.

“Có 3 ô tô bị khối đất đá đè trúng, rất may không có thiệt hại về người. Đơn vị đang khẩn trương khắc phục sự cố và cứu hộ các xe gặp nạn”, vị lãnh đạo nói.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Hoàng Dương).

Cũng theo vị này, khối lượng đất đá sạt lở ước tính lên đến vài nghìn mét khối. Đây là lần thứ ba xảy ra hiện tượng sạt lở trên quốc lộ 47 kể từ sau khi bão Kajiki đổ bộ.

Trước đó, ngày 26/8, do ảnh hưởng của bão Kajiki, tại xã Yên Nhân và xã Bát Mọt đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, khiến hàng chục căn nhà bị vùi lấp hoàn toàn, nhiều nhà khác bị hư hại và tốc mái.

Mưa lớn cũng gây ra sạt lở nghiêm trọng cả ta luy âm và ta luy dương tại quốc lộ 47, đoạn qua xã Yên Nhân. Tình trạng này khiến công tác cứu trợ của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Ngày 31/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai xã Yên Nhân và Bát Mọt.