Phường 200.000 dân chật vật, chậm chi quà 100.000 đồng mừng Tết Độc lập

Đến sáng 2/9, nhiều tổ dân phố ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vẫn chưa nhận được quà 100.000 đồng/người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Anh N.Đ.H. (tổ dân phố 28) cho hay gia đình anh cùng nhiều hộ dân khác đang thắc mắc về việc chậm chi trả. Trong khi nhiều địa phương khác đã phát từ ngày 31/8, đến tối cùng ngày, phường mới triển khai phát phiếu kê khai thông tin nhân khẩu.

Người dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng nhận quà 100.000 đồng/người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngày 1/9, người dân nộp phiếu về tổ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận quà. Các tổ 25, 29 và một số tổ khác thuộc khu vực Tân Chính cũ cũng phản ánh tình trạng tương tự.

Theo lãnh đạo UBND phường Thanh Khê, địa phương đã triển khai việc chi trả quà 100.000 đồng/người. Tuy nhiên, do dân số quá đông và hệ thống dữ liệu thường xuyên quá tải, tiến độ bị chậm hơn so với một số địa phương khác.

Phường ưu tiên thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chính xác danh sách để phát đến đúng đối tượng. Trong khi đó việc hoàn thành dữ liệu dân cư chỉ trong một đêm gặp khó vì số lượng quá lớn. Để tránh tập trung đông người, phường tổ chức phát quà xuống tận tổ dân phố. Khi danh sách hoàn chỉnh, việc cấp phát sẽ diễn ra nhanh chóng.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Khê cho biết đến tối 1/9, phường đã chi trả được 30-40% và dự kiến hoàn thành trong ngày hôm nay. Nguyên nhân chậm trễ là do phải rà soát, đối chiếu thông tin từng hộ để tránh sai lệch.

“Có hộ kê khai 6 nhân khẩu nhưng thực tế chỉ còn 4 người cư trú. Nếu không kiểm chứng, sẽ dễ xảy ra sai sót. Chúng tôi phải làm kỹ để sau này nộp danh sách chuẩn cho Bộ Tài chính”, vị lãnh đạo này lý giải.

Quy trình của phường là thu thập thông tin, kiểm tra, lập danh sách chính xác, sau đó mới phân bổ xuống tổ dân phố để phát trực tiếp. Cách làm này có thể chậm hơn đôi chút nhưng đảm bảo đúng, đủ và chuẩn.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Khê cũng thừa nhận một số bà con bức xúc khi thấy phường khác phát sớm, trong khi Thanh Khê mới phát phiếu. Tuy nhiên, ông khẳng định tập thể cán bộ phường đang nỗ lực hết sức để hoàn thành trước lễ theo chỉ đạo.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Khê mong bà con chia sẻ với những khó khăn khách quan và địa phương cam kết phát quà đúng đối tượng, đúng tiến độ,

Ngày 30/8, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định phân bổ hơn 312 tỷ đồng cho các xã, phường để triển khai chi trả quà Quốc Khánh và yêu cầu hoàn thành trong ngày 31/8 và 1/9.

Trong danh sách kèm theo, phường Thanh Khê được phân bổ nhiều nhất với hơn 20 tỷ đồng tới 201.240 người dân. Tiếp theo là phường Hải Châu được phân bổ hơn 13 tỷ đồng tới 131.427 người dân.

Trong ngày 31/8 và 1/9, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc chi trả quà.