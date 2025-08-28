Bộ đội dùng võng đưa người dân vượt đường sạt lở đi cấp cứu

Ngày 28/8, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho hay, do ảnh hưởng của bão số 5, những ngày qua, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa to kéo dài, gây sạt lở đất ở nhiều nơi.

Đáng chú ý, lượng đất, đá đổ xuống nhiều đã khiến ngôi nhà gỗ của vợ chồng anh Lò Văn Bằng (SN 1996) và chị Ngân Thị Thu (SN 1999), trú tại bản Xắng Hằng, xã Yên Khương, bị sập hoàn toàn.

Các chiến sĩ biên phòng dùng võng khiêng nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Đồn Biên phòng Yên Khương).

Sự việc khiến cả hai vợ chồng bị thương và được cán bộ quân y của Đồn Biên phòng Yên Khương cùng Trạm Y tế xã sơ cứu. Tuy nhiên, đến sáng 28/8, vết thương của chị Thu có dấu hiệu nặng hơn.

Trong điều kiện giao thông bị chia cắt nghiêm trọng do sạt lở, gia đình đã đề nghị Đồn Biên phòng Yên Khương và chính quyền địa phương cử lực lượng hỗ trợ, dùng võng khiêng chị Thu vượt qua các điểm sạt lở về Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc để tiếp tục điều trị.

Thiếu tá Lê Xuân Lâm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Yên Khương, cho biết mưa lũ đã khiến tuyến đường tỉnh lộ 530 xuất hiện hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện không thể lưu thông.

Trước tình huống cấp bách của người dân, các lực lượng đã quyết tâm dùng võng khiêng bệnh nhân vượt qua hàng chục điểm sạt lở, đưa đi cấp cứu kịp thời.