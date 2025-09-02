"Sát thủ trên biển" Nga - Ukraine so găng: Xoay chuyển tác chiến tương lai

Một USV của Ukraine (Ảnh: GIU).

Sau hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Hạm đội Biển Đen, Nga đang chuyển sang các phương tiện không người lái trên biển (USV) nhằm khôi phục hiện diện và thích ứng với giai đoạn mới của tác chiến hải quân.

Kể từ khi ra mắt hạm đội USV chuyên dụng đầu tiên trên thế giới vào tháng 9/2022, Ukraine đã tiên phong trong việc sử dụng các hệ thống hàng hải không người lái, nhằm đối phó với tiềm lực áp đảo của Nga.

Trong khi đó, Nga đã tận dụng kinh nghiệm về UAV và USV để phát triển năng lực riêng, nhằm giành lại vị thế trên Biển Đen.

Tháng 5 vừa qua, Hải quân Nga bắt đầu thành lập các trung đoàn chuyên trách nhằm tích hợp tàu mặt nước không người lái và phương tiện ngầm không người lái (UUV) vào các hạm đội của mình, theo báo Izvestia của Nga, đánh dấu bước đi rõ rệt nhằm hiện đại hóa năng lực hải quân.

Hai tháng sau, Nikolai Patrushev, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga, thông báo kế hoạch tiếp tục tăng cường Hạm đội Biển Đen bằng các USV, tàu chiến và máy bay bổ sung trong những năm tới.

Các chuyên gia cho rằng, Ukraine không nên đánh giá thấp Nga trong lĩnh vực này.

“Nếu Nga chuyển từ sử dụng các tàu chiến có người lái, vốn đậu trong cảng, sang chiến đấu bằng USV, điều này sẽ mở ra một kỷ nguyên tác chiến mới”, H I Sutton, chuyên gia phân tích hải quân, nhận định.

Trước đó, Hạm đội Biển Đen Nga có trụ sở ở Crimea đã chịu những tổn thất trước dàn USV giá rẻ, nhanh và khó đánh chặn của Ukraine.

“Khái niệm về USV vốn đã có nhưng chưa nhiều như ở Ukraine. Ukraine đã phát triển chúng theo một hướng mà các quốc gia khác chưa từng làm", Samuel Bendett, chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS), nhận định.

Theo phía Ukraine, sau các vụ tấn công của Ukraine, nhiều tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen đã được Nga di dời về Novorossiysk, Krasnodar Krai, tránh xa Crimea.

Tuy hiện diện ở Biển Đen đã bị thu hẹp đáng kể, Nga vẫn dựa vào số tàu chiến còn lại chủ yếu để phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine, đồng thời tiếp tục thử nghiệm và phát triển USV của riêng mình.

Theo chuyên gia Bendett, tốc độ sản xuất USV của Nga vẫn đang chậm hơn một nhịp so với UAV, vũ khí mà Moscow đã đảo ngược tình hình trước Ukraine và áp đảo Kiev trong thời gian qua.

Mặc dù vậy, Nga liên tục thử nghiệm các mẫu USV mới. Cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) cho biết vào cuối tháng 7, nhiều khả năng Nga hoàn tất phát triển USV tấn công, gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng” cho khu vực ven biển ở Ukraine.

Tuần trước, Nga tuyên bố đánh chìm tàu chiến Ukraine bằng USV, đánh dấu lần đầu tiên Moscow thực hiện thành công nhiệm vụ như vậy.

Khi xung đột nổ ra, Ukraine đã tỏ ra nhanh chân hơn Nga trong cuộc đua UAV, khiến ưu thế chiến trường của Moscow bị giảm sút. Tuy nhiên, theo thời gian, công nghệ UAV của Nga ngày càng trở nên mạnh mẽ và nhanh chóng.

Nga với ưu thế công nghệ và nguồn lực, trở nên áp đảo đối thủ bằng UAV trên tiền tuyến. Giờ đây, cuộc đua USV được dự đoán sẽ rất quyết liệt khi Nga đã bắt đầu tung các mẫu vũ khí đầu tiên ra Biển Đen, và có thể là hỗ trợ Moscow trong hoạt động tác chiến vượt sông.