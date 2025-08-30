Phát hiện ô tô lao xuống vực ở Mẫu Sơn, tìm thấy thi thể đang phân huỷ

Tối 30/8, lãnh đạo UBND xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết trên địa bàn mới phát hiện chiếc ô tô lao xuống vực tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn cùng một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Kiểm tra giấy tờ đi kèm trong xe, cơ quan chức năng xác định nạn nhân thuộc tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh). Liên hệ với gia đình, được biết nạn nhân đã mất liên lạc từ ngày 15/7. Tại hiện trường chiếc ô tô đã bị biến dạng.

Khu vực phát hiện chiếc ô tô lao xuống vực (Ảnh: Tin nóng Lạng Sơn).

Mẫu Sơn là một dãy núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn.

Trung tâm dãy núi hiện là khu du lịch, cách thành phố Lạng Sơn khoảng 30km theo đường bộ về phía Đông. Đầu phía Đông dãy núi giáp với biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Chiếc ô tô bị biến dạng sau vụ tai nạn (Ảnh: Tin nóng Lạng Sơn).

Đây là dãy núi có địa hình và hệ sinh thái vùng núi cao và đa dạng. Độ cao trung bình của dãy núi 800-1.000m so với mực nước biển, với hơn 80 ngọn núi lớn nhỏ, có độ cao từ 600m trở lên.

Từ lâu, Mẫu Sơn được coi là một trong những điểm đến nổi tiếng, thu hút khách du lịch từ gần xa. Tuy nhiên cung đường di chuyển lên đỉnh Mẫu Sơn quanh co, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.