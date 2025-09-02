Xe điện VinFast xuất hiện đầy ấn tượng trong đội hình diễu binh 2/9

Sáng sớm 2/9, bà Nguyễn Thị Hồng, giáo viên về hưu, quê tại Phú Thọ đã có mặt tại đường Kim Mã (Hà Nội) để chờ đoàn diễu binh, diễu hành.

“Tôi sống qua những ngày tháng chiến tranh, nên hôm nay nhất định phải có mặt để thấy khoảnh khắc lịch sử này. Nghe nói có xe Việt Nam dẫn đoàn diễu binh, tôi càng muốn tận mắt chứng kiến”, cựu nữ thanh niên xung phong nói.

Đông đảo người dân đã có mặt tại những tuyến đường trung tâm để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh (Ảnh: BTC).

Xe chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ tiến vào lễ đài trên những chiếc VF 9 mui trần (Ảnh: BTC).

Hình ảnh một Việt Nam với nội lực mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình một phần được thể hiện chính bằng những chiếc xe của thương hiệu Việt Nam, thay vì những chiếc xe thương hiệu nước ngoài như trước đây.

Càng về sáng, khu vực quanh Quảng trường Ba Đình càng sôi động. Những con đường xung quanh như Ngọc Hà, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi… nhanh chóng phủ kín bóng người. Tất cả háo hức chờ đợi thời khắc đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Xe chỉ huy, xe tổ Công an kỳ đi qua lễ đài. Đây là những chiếc VF 9 phiên bản đặc biệt được VinFast gấp rút huy động đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ cao hoàn thiện theo yêu cầu của Bộ Công an, để phục vụ sự kiện lịch sử của đất nước (Ảnh: BTC).

Từ phía xa, âm thanh rộn ràng của những bước chân đều tắp dồn dập vọng lại. Không khí náo nức lập tức vỡ òa trong những tràng vỗ tay vang dội. Nhìn những chiếc VF 9 mui trần dẫn đoàn, chở theo lá cờ Tổ quốc tung bay giữa rừng cờ hoa, anh Trần Minh Tuấn, một kỹ sư công nghệ 32 tuổi, sống tại Hà Nội cố kiễng chân thật cao để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ.

Hình ảnh ấn tượng khi dàn xe điện VF 9 màu trắng tiến vào lễ đài (Ảnh: BTC).

Là một người đam mê xe điện và cũng sở hữu một chiếc VF 9, anh Tuấn kể, từ những buổi diễn luyện đầu tiên, anh đã được chứng kiến hình ảnh ấn tượng của những chiếc VF 9 mui trần làm nhiệm vụ xe chỉ huy, dẫn đầu các khối thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

“Chứng kiến xe ô tô Việt Nam dẫn đầu đoàn diễu binh, tôi thấy rất tự hào”, anh Tuấn chia sẻ.

Những chiếc xe điện của Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn cho thấy sự nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa để đảm bảo yêu cầu về hình thức, tính năng cũng như tiêu chí chuyển đổi xanh theo chỉ đạo của Chính phủ (Ảnh: BTC).

Những chiếc VF 9 màu trắng của Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn, dẫn đầu các khối xe đặc chủng Công an nhân dân Việt Nam, tạo nên những hình ảnh đáng nhớ. Những chiếc VF 9 này sẽ có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.

Dàn VF 9 của Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn tiến vào các con phố trong sự hò reo của người có mặt hai bên đường. Nhiều người dân đã chia sẻ sự tự hào khi chứng kiến những thay đổi theo hướng hiện đại hơn, xanh hơn của các lực lượng (Ảnh: BTC).

Dàn xe điện VF 9 đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tốc độ, an toàn và đồng thời phù hợp định hướng chuyển đổi xanh của Chính phủ. Trong buổi lễ sáng nay, hình ảnh đó mang lại nhiều cảm xúc tự hào, khi sản phẩm do người Việt chế tạo đã tự tin đảm nhận trọng trách trong một sự kiện có ý nghĩa lịch sử.

Dàn xe điện Việt nhận nhiệm vụ dẫn đoàn là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô (Ảnh: BTC).

Nhiều người dân có mặt tại Hà Nội cũng chia sẻ niềm tin về sự tiếp bước giữa quá khứ và hiện tại qua hình ảnh những chiếc xe điện Việt.

“80 năm trước, ý chí và lòng quả cảm đã đưa dân tộc ta đến khoảnh khắc lịch sử. 80 năm sau, bằng trí tuệ và sáng tạo, chúng ta tự tin đưa thương hiệu Việt chinh phục toàn cầu”, anh Nguyễn Hữu Hảo, một doanh nhân từ Hải Phòng tới Hà Nội xem diễu binh kỷ niệm Quốc khánh, chia sẻ.

Chiếc Lạc Hồng 900 LX làm nhiệm vụ đưa đón nguyên thủ quốc tế (Ảnh: BTC).

Anh Hảo đánh giá cao những mẫu Lạc Hồng 900 LX phục vụ các nguyên thủ quốc tế trong dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 năm nay. Không phải quốc gia nào cũng có thể xây dựng được dòng xe đạt chuẩn phục vụ yếu nhân. Với anh Hảo, việc VinFast có thể sản xuất những mẫu xe công nghệ cao cấp nhất là minh chứng rõ ràng cho nội lực của doanh nghiệp cũng như ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

“Xe điện do người Việt chế tạo là biểu tượng cho thấy chúng ta không chỉ dừng lại ở quá khứ hào hùng, mà còn đủ bản lĩnh để chinh phục những đỉnh cao mới”, anh Hảo chia sẻ.

Những chiếc VF 9 đi giữa rừng cờ đỏ sao vàng được nhiều người dân tự hào chia sẻ (Ảnh: BTC).

Trước đó, những chiếc xe điện VinFast mui trần đã từng xuất hiện trong nhiều cột mốc đáng nhớ của đất nước (Ảnh: BTC).

Trên các diễn đàn trực tuyến, hình ảnh VF 9 và Lạc Hồng tràn ngập với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận tích cực. Nhiều thành viên còn xâu chuỗi những hình ảnh tự hào khi xe điện VinFast đã từng xuất hiện trong nhiều cột mốc đáng nhớ của dân tộc như: Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Với nhiều người, từ quá khứ hào hùng của ngày thống nhất, Việt Nam hôm nay đang viết tiếp câu chuyện về sự vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới trong kỷ nguyên công nghệ và hội nhập, bằng chính những sản phẩm mang tinh thần và trí tuệ Việt như xe điện VinFast.