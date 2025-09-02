Triều Tiên dần tiết lộ đang phát triển tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-19 vào ngày 31/10/2024 (Ảnh: KCNA).

Triều Tiên đang cho thấy năng lực đảm bảo tên lửa đa đầu đạn, sau khi Bình Nhưỡng công bố chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến một phòng thí nghiệm ICBM mới đang được phát triển.

Triều Tiên cho biết động cơ mới này có lực đẩy tối đa 1.960 kilonewton và sẽ được sử dụng cho dòng ICBM Hwasong-19 và ICBM Hwasong-20 mới.

"Lực đẩy tối đa của mẫu động cơ nhiên liệu rắn sử dụng vật liệu composite sợi carbon mới này là 1.960 kilonewton, dự kiến được sử dụng cho dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-19 và ICBM thế hệ mới Hwasong-20", hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Theo KCNA, trong chuyến thăm viện nghiên cứu trực thuộc Tổng cục Tên lửa hôm 1/9, ông Kim Jong-un gặp gỡ các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu composite sợi carbon.

Ông ca ngợi việc phát triển thành công động cơ trên cho thấy "thay đổi lớn" trong nỗ lực củng cố và mở rộng năng lực của lực lượng tên lửa chiến lược Triều Tiên.

Bài báo trên, vốn được đưa ra chỉ vài giờ sau khi KCNA xác nhận việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên đường đến Bắc Kinh để tham dự cuộc diễu binh vào ngày 3/9 của Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý khi đây là lần đầu tiên Triều Tiên tiết lộ về một ICBM mới mà nước này đang tìm cách phát triển.

Triều Tiên được cho là đã sở hữu năng lực tên lửa có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lục địa Mỹ. Các phiên bản ICBM trước đó của Triều Tiên có tầm bắn hơn 15.000 km, đặt toàn bộ lãnh thổ Mỹ vào tầm bắn của nó.

Ngày 31/10/2024, Triều Tiên đã phóng ICBM nhiên liệu rắn Hwasong-19, tên lửa mạnh nhất của nước này cho đến nay. Trong vụ phóng lần này, Hwasong-19 đạt độ cao tối đa 7.687,5 km, bay xa hơn 1.001km trong 1 giờ 25 phút 56 giây, trước khi rơi xuống vị trí chỉ định ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Do Triều Tiên đã sở hữu những tên lửa như vậy, các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có thể muốn tăng lực đẩy của động cơ để bắn tên lửa với đầu đạn tái nhập nhiều mục tiêu độc lập (MIRV).

"Việc tăng lực đẩy có thể giúp đảm bảo khả năng mang nhiều đầu đạn cũng như đơn giản hóa cấu trúc của động cơ đẩy tên lửa", ông Chang Young-keun, người đứng đầu trung tâm tên lửa tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc, cho hay.

Trong khi đó, KCNA cũng lưu ý rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đồng thời kiểm tra việc sản xuất một động cơ nhiên liệu rắn công suất cao mới cho ICBM, cho biết động cơ này sẽ được sử dụng cho ICBM Hwasong-20 thế hệ tiếp theo.

Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ-Hàn Quốc cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ hoạt động phát triển vũ khí của Triều Tiên, nhưng không đưa ra đánh giá nào thêm.