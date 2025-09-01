Hà Nội đêm không ngủ

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) từ 6h30 đến 10h ngày 2/9. Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành có lộ trình như sau: Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính: Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa. Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất. Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa. Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức). Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính: Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1. Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Live video: Hàng vạn người dân nô nức, khuấy động khắp các tuyến phố Hà Nội

Sáng 2/9, trên Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Đặc biệt sẽ có phần diễu binh của các lực lượng vũ trang trên biển, được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.

Lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, máy bay trực thăng,...

Khối nữ quân nhạc tham gia tổng duyệt ngày 30/8 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngay từ ngày 31/8 và rạng sáng 1/9, đã có rất đông người dân đổ về các tuyến đường, phố quanh Quảng trường Ba Đình như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương,... và nhiều tuyến phố trung tâm khác, chọn các vị trí "đắc địa" để chờ theo dõi đại lễ.

Để đáp ứng một phần chỗ nghỉ ngơi của người dân, Công an TP Hà Nội đã bố trí các khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh và người cao tuổi dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Cụ thể, khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung.

Các địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành đã chật kín người từ rất sớm (Ảnh: Hữu Khoa).

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.