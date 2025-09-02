Các nước gửi điện, thư mừng Quốc khánh Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước, Quốc hội; Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các lãnh đạo cấp cao Lào chúc mừng và coi những thắng lợi của Việt Nam là bài học kinh nghiệm vô giá, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Các lãnh đạo Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, đã luôn dành sự giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả và kịp thời cho Lào từ trước đến nay.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng nay tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Tuấn Anh).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong các điện mừng, các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được, chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh chóng, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, sức ảnh hưởng quốc tế và khu vực không ngừng được nâng cao.

Các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam nhất định sẽ vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, mạnh mẽ tiến bước hướng đến hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng, thành lập nước.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary; Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư chúc mừng đến các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Trong thư, lãnh đạo Campuchia bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam về sự phát triển nhanh chóng, toàn diện, vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một sự kiện lịch sử, phản ánh sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hiện đại và tự cường dưới sự chỉ đạo sáng suốt và kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 8 thập kỷ qua.

Lãnh đạo Campuchia tin tưởng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.

Trong các bức thư gửi lãnh đạo Việt Nam, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tái khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, vốn được gây dựng và hun đúc bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro.

SU-30MK2 thả đạn nhiễu rực sáng trên bầu trời Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội liên bang Nga Valentina Matviyenko và Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các lãnh đạo cấp cao Nga khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang phát triển tích cực, sự phối hợp các nỗ lực chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế đang đem lại những kết quả tốt đẹp trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng tính đến các lợi ích của nhau.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng chính trị toàn Nga "Nước Nga Thống nhất" Dmitry Medvedev và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov đã gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong các điện mừng, lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc mừng đến các lãnh đạo, Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và chúc nhân dân Việt Nam đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Ấn Độ đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegve Amarbayasgalan đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.