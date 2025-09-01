Đến hạn "hồi sinh" sông Tô Lịch, nước từ hồ Tây liên tục được xả về

Ngày 31/8, nước từ hồ Tây đang được xả ra vào sông Tô Lịch. Mực nước sông đã cao hơn, nước chuyển màu xanh và bớt mùi hôi thối.

Những ngày qua, khu vực Hà Nội có mưa to, lượng nước đổ vào sông Tô Lịch rất lớn.

Đại diện Xí nghiệp thoát nước số 1 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) cho biết do mưa to nên nước ở hồ Tây lên khá cao (trên 6m) nên những ngày qua đơn vị đã xả nước ra sông Tô Lịch, mỗi ngày xả được khoảng 7-8cm.

Theo vị này, việc xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch tiếp tục được duy trì trong những ngày tới. Sau khi mực nước ở hồ Tây xuống thì nước từ hồ Sen (dự án thí điểm bãi lọc trồng cây ngập nước lấy nước từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây) mới có thể chảy vào hồ Tây được.

Đại diện Ban quản lý hồ Tây cho biết các hạng mục tại hồ Sen đã cơ bản hoàn thành. Những ngày qua đơn vị vận hành đã bơm nước vào hồ Sen để sẵn sàng bổ cập vào hồ Tây, nước từ hồ Tây sau đó sẽ được bổ cập cho sông Tô Lịch.

Nước từ hồ Tây đang được xả vào sông Tô Lịch (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Theo đại diện Ban quản lý hồ Tây, nguồn nước sử dụng để bổ cập nước vào hồ Tây là nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn của Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây có lưu lượng khoảng 13.000m3/ngày đêm (công suất thiết kế 15.000-22.800m3/ngày).

Ông Trần Văn Tiến, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, thông tin với hạng mục bổ sung hệ thống thu gom nước thải từ hai bên bờ sông Tô Lịch về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, đơn vị đã hoàn thành đấu nối tại 62/63 cửa xả còn lại.

Ông Tiến cũng cho hay do vướng mặt bằng nên 1 cửa xả còn lại sẽ được bịt lại khi đập dâng ở khu vực cầu Quang hoàn thành, các công nhân đang thi công những hạng mục cuối ở đập dâng này.

Bên cạnh đó, theo ông Tiến, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã nâng công suất lên 230m3/ngày đêm, xử lý được toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch thu gom về.

Đập dâng ở khu vực cầu Quang đã có thể giữ được nước sông Tô Lịch và đang được thi công những hạng mục cuối (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về hai vấn đề rất quan trọng là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch. Ngay sau đó, Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2/9.

Nước thải đã qua xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây được bơm vào hồ Sen, sau đó sẽ tự chảy vào hồ Tây và bổ cập cho sông Tô Lịch (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Về bổ cập nước cho sông Tô Lịch, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu việc lấy nước từ hồ Tây phải nghiên cứu, đảm bảo đủ công suất, nghiên cứu phân tích kỹ mẫu nước, đánh giá để không làm biến đổi thủy văn môi trường nước.

Cùng với đó, phối hợp với đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo ra được nguồn nước bổ trợ thêm vào sông Tô Lịch, theo lãnh đạo Hà Nội.

Ngoài giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng bổ cập cả cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu khi bổ cập nước vào hồ Tây phải kiểm soát chặt chẽ các điều kiện môi trường thủy văn, không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của hồ.