Lại phát hiện thi thể trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na

Tối 28/8, bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (huyện Quế Phong cũ), Nghệ An, xác nhận Công an xã phát hiện thêm một thi thể trôi trên khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na, đoạn thuộc bản Đon.

“Thi thể được phát hiện vào khoảng 12h cùng ngày. Lực lượng công an xã đã bảo vệ hiện trường. Đến chiều tối, Công an tỉnh Nghệ An có mặt và dự kiến sẽ tổ chức khám nghiệm tử thi vào ngày mai để điều tra nguyên nhân”, bà Hoài chia sẻ.

Thêm một thi thể được phát hiện trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na (Ảnh: Thò Cường).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 25/8, người dân tại bến bản Lốc (xã Thông Thụ) phát hiện 2 thi thể nổi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na và báo cho chính quyền.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một thi thể nữ giới trong tình trạng phân hủy, thi thể còn lại phân hủy nặng, chưa thể xác định giới tính.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, trên địa bàn xã Thông Thụ đã phát hiện 3 thi thể trôi dạt trên khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ việc.