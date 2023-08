Bản làng ở Yên Bái tan hoang sau mưa lũ

Ngày 7/8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp vùng hội tụ gió, từ đêm 5/8 đến sáng 6/8, các khu vực tại huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác.

Lượng mưa từ 19h ngày 5/8 đến 7h ngày 6/8 ở huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu phổ biến từ 5 đến 30mm, có nơi mưa rất to như ở các xã tại huyện Mù Cang Chải, từ 70mm đến hơn 140mm. Trong ảnh, nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua địa phận xã Khao Mang, Hồ Bốn của huyện Mù Cang Chải bị sạt lở nghiêm trọng.

Đất đá, thân cây lấp kín các con đường ở xã Hồ Bốn.

Tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi xã Hồ Bốn và từ huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đi huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu phương tiện không thể qua lại.

Theo lực lượng chức năng, mưa lũ gây sạt lở đất đá, làm 2 người chết tại bản Háng Bla Ha AB, xã Khao Mang là cháu C.T.T.U. (2 tuổi) và cháu C.T.T. (1 tuổi).

Bùn đất và rác lấp đầy các khe suối sau trận lũ.

Mưa lũ cũng gây sạt lở đường Quốc lộ 32 tại Km316+230, Km318+600, đất đá trên taluy dương sạt tràn kín mặt đường, gây ách tắc giao thông. Hiện Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ I, đã điều xe, máy móc khắc phục thiên tai.

Sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã thành lập 3 tổ xuống xã Khao Mang và xã Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên gia đình có người tử vong và các gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá vào nhà.

Bùn đất tràn vào Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hồ Bốn.

Sau trận mưa lũ lớn, trường học ngập bùn và rác.

Nước lũ từ thượng nguồn kèm đất đá tràn về làng bản dọc suối Nậm Kim.

Dự báo, đêm 6/8 đến ngày 8/8, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa rào và dông rải rác (cục bộ có mưa vừa, mưa to), lượng mưa phổ biến từ 20 đến 100mm, có nơi trên 200mm.

Ảnh: Vàng A Thào, Phòng GD&ĐT Mù Cang Chải