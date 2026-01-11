Bé 2 tuổi héo hon từng ngày vì bệnh, cha mẹ nghèo không tiền lo cho con

Ở tuổi lên 2, bé Nguyễn Phạm Trúc Ly (trú tại thôn Phú Cốc Đông, xã Việt An, thành phố Đà Nẵng) đã phải thường xuyên ra vào bệnh viện để điều trị căn bệnh tim bẩm sinh quái ác.

Nỗi đau càng nhân lên với gia đình khi em trai mới sinh gần 2 tháng tuổi của Ly cũng mắc phải căn bệnh tương tự.

Ngồi cạnh con gái, vợ chồng chị Phạm Hồ Việt Trang (23 tuổi), anh Nguyễn Văn Hường (27 tuổi) không giấu được sự mệt mỏi, muộn phiền khi bệnh tình của các con ngày một xấu đi. Gánh nặng tài chính đè nặng lên đôi vai của vợ chồng trẻ khi cả hai con đều cần được chữa trị gấp.

Hai cháu bé con chị Trang đều mắc bệnh tim bẩm sinh với lỗ thông liên nhĩ lớn (Ảnh: Ngô Linh).

Theo chị Trang, trong quá trình mang thai bé Trúc Ly, chị đã siêu âm và kiểm tra định kỳ nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Đến khi Ly được 1 tháng tuổi, cháu bắt đầu có biểu hiện thở nhanh, nông và da xanh xao. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh tim bẩm sinh với lỗ thông liên nhĩ lớn.

Cứ 3 tháng một lần, bé Ly phải đến bệnh viện tái khám. Gần đây, các bác sĩ phát hiện lỗ thông liên nhĩ của bé đang lớn dần, gây ra các biến chứng như giãn buồng tim phải, tăng áp phổi và suy tim, cần phải can thiệp phẫu thuật gấp.

“Nếu để lâu, lỗ thông liên nhĩ sẽ lớn thêm, số tiền phẫu thuật cũng tăng và ảnh hưởng đến tính mạng bé. Chi phí phẫu thuật dự kiến là 50 triệu, chưa kể các chi phí phát sinh liên quan”, chị Trang rầu rĩ nói.

Bé Trúc Ly cần phẫu thuật gấp nhưng chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình (Ảnh: Ngô Linh).

Theo chị Trang, chi phí mua dụng cụ bít lỗ thông nằm ngoài danh mục chi trả của Bảo hiểm y tế và vượt quá khả năng của gia đình. Trong thời gian 2 năm điều trị cho cháu Ly, gia đình phải vay mượn nhiều nơi, hiện còn nợ hơn 20 triệu đồng.

Chị Trang cũng vừa sinh bé thứ hai nên không thể đi làm, còn anh Hường là lao động phổ thông với thu nhập bấp bênh, hơn 1 tháng nay phải nghỉ việc ở nhà để phụ chăm con. Cha mẹ hai bên đều đã già yếu, thu nhập phụ thuộc vào việc đồng áng nên không thể giúp đỡ được nhiều.

“Bác sĩ bảo phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng đến giờ tôi chưa biết kiếm đâu ra tiền để đưa con đi viện. Nếu không được mổ sớm, chức năng tim của con sẽ càng suy yếu, nguy hiểm đến tính mạng. Cầu xin mọi người cứu con tôi!”, chị Trang khẩn thiết.

Gia đình chị Trang đang phải thuê trọ, cha mẹ 2 bên đều khó khăn nên không giúp được gì nhiều (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Lê Thanh Luận, Phó Chủ tịch xã Việt An cho biết, vợ chồng chị Trang là những người hiền lành, chịu khó và sống lương thiện. Bi kịch ập đến khi cả hai con cùng lâm bệnh nặng, trong khi gia cảnh đôi bên nội ngoại đều vô cùng khó khăn.

“Từ khi hay tin 2 cháu bé mắc bệnh nặng, bà con lối xóm đã đến động viên, thăm hỏi. Tuy nhiên, ở xã trung du còn nhiều thiếu thốn, sự hỗ trợ có hạn. Thông qua báo Dân trí, tôi mong bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ để gia đình chị Trang có điều kiện chữa trị cho 2 cháu”, ông Luận kêu gọi.