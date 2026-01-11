Báo Trung Quốc nhận xét về U23 Việt Nam sau chiến thắng ngoạn mục

“Bất cứ đối thủ nào cũng phải cảnh giác với U23 Việt Nam”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Sohu sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Với kết quả này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hơn U23 Saudi Arabia và U23 Jordan 3 điểm.

Tờ Sohu thừa nhận U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm (Ảnh: VFF).

Dù U23 Việt Nam chưa giành vé đi tiếp ở giải U23 châu Á nhưng cánh cửa đi tiếp của đội bóng vẫn rộng mở. Chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia với cách biệt từ 4 bàn trở lên (hoặc với tỷ số 0-3), đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ giành vé đi tiếp.

Việc U23 Việt Nam xếp trên hai đối thủ tới từ quốc gia có vé dự World Cup 2026 là Saudi Arabia và Jordan thực sự khiến báo giới Trung Quốc ngỡ ngàng. Tờ Sohu bình luận thêm: “Không ai ngờ U23 Việt Nam lại có thể giành hai chiến thắng và đứng đầu bảng A, trong khi hai đội bóng mạnh là U23 Saudi Arabia và U23 Jordan đều có nguy cơ bị loại.

Chủ nhà Saudi Arabia có lẽ đã sai lầm khi cho rằng việc nằm chung bảng với U23 Việt Nam là thử thách dễ dàng. Thực tế cho thấy, đội bóng của HLV Kim Sang Sik mới là đội đầu bảng”.

Tờ Sohu nhận xét về lối chơi của U23 Việt Nam: “Đội bóng của HLV Kim Sang Sik áp dụng chiến thuật phòng ngự chắc chắn, tập trung vào kiểm soát khu vực giữa sân và chờ đợi cơ hội phản công. Cộng thêm đó, đội bóng này rất mạnh ở những tình huống cố định”.

Tờ báo của Trung Quốc đặc biệt khen ngợi HLV Kim Sang Sik: “Phương pháp huấn luyện tỉ mỉ của HLV Kim Sang Sik giúp các cầu thủ U23 Việt Nam được thi đấu với chiến thuật phù hợp và có thể phát huy tốt năng lực.

Tờ Sohu cho rằng sự vươn lên của U23 Việt Nam là kết quả của quá trình đào tạo trẻ bài bản (Ảnh: AFC).

Những thói quen chiến thuật mà họ trau dồi từ đội trẻ đã mang tới lợi thế, đặc biệt là các tình huống cố định. Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam là mối đe dọa cho nhiều đội bóng hàng đầu châu Á trong tương lai, trong đó có cả bóng đá Trung Quốc”.

Tờ Sohu khẳng định sự vươn lên của U23 Việt Nam không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình đào tạo trẻ bài bản. Tờ báo này viết: “Bóng đá Việt Nam đã có một thập kỷ tập trung đào tạo cầu thủ trẻ, sử dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm chiến thuật. Họ sẽ là đối thủ rất đáng gờm trong tương lai trên hành trình săn vé tham dự World Cup 2030”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1 trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City.