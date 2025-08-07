Cấm xe khách, xe tải chạy làn tốc độ cao để trị "xe rùa bò" trên cao tốc

"Xe nặng, chạy chậm… đừng ôm khư khư làn tốc độ cao"

Đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông trong việc thí điểm tổ chức phân làn cấm ô tô tải, xe khách chạy vào làn đường sát dải phân cách (làn tốc độ cao nhất) trên 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân thông qua những ý kiến bình luận gửi về báo Dân trí.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ việc cấm xe tải và xe khách chạy ở làn đường có tốc độ cao nhất! Ở các nước khác, tài xế luôn có ý thức chuyển về làn 1 và 2, chỉ đi vào làn 3 khi cần vượt để tránh gây ùn tắc. Còn ở nước ta, nhiều "ông" xe tải, xe khách không coi ai ra gì, coi "đường này là của ta", nghênh ngang chiếm làn tốc độ cao hàng giờ đồng hồ!.

Văn hóa lái xe ở nước ngoài như Úc, Anh đơn giản thế này: Chạy chậm xin cứ ở làn 1, chạy tốc độ trung bình thì ở làn 2 (nếu đang ở làn 2 mà thấy mệt, muốn chạy chậm lại thì chuyển vào làn 1; nếu đang ở làn 1 mà muốn tăng tốc thì chuyển sang làn 2). Làn 3 chỉ dùng để vượt, vượt xong phải chuyển về làn 2 hoặc làn 1, hoặc anh phải đảm bảo chắc chắn chạy không dưới tốc độ tối thiểu, không làm cản trở giao thông", bạn đọc Alex viết.

Phương án phân làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Cục CSGT).

Nhất trí cao với đề xuất thí điểm và tiến tới cấm xe tải, xe khách chạy làn trong cùng sát phân cách ở cao tốc, bạn đọc Trần Bình Trọng cho rằng, việc xe khách chở nhiều người chạy tốc độ cao làn ngoài cùng rất nguy hiểm nếu sự cố xảy ra.

Bạn đọc này góp ý thêm, đối với đường cao tốc làn ngoài cùng bên trái quy định là làn vượt (với tốc độ tối đa cho phép) sau khi vượt các xe sẽ phải đi vào làn trong bên phải ngay sát. Như vậy mới đảm bảo hệ thống giao thông thường xuyên thông suốt và không bị ách tắc.

Đồng quan điểm, bạn đọc Lê Hoàng cho rằng, ai đã từng chạy xe trên cao tốc đều cảm thấy rất khó chịu và khó lái khi bị cả đoàn xe tải chiếm làn ngoài cùng nhưng lại không đảm bảo tốc độ.

"Ví dụ, quy định là 100 km/h nhưng họ chỉ chạy khoảng 80 km/h, gây cản trở các xe khác muốn chạy đúng tốc độ. Thậm chí, nhiều xe tải còn chiếm cả làn giữa và làn trong, chạy chậm rề rề. Vượt họ là cả một vấn đề, vì vượt xong xe này thì phía trước lại gặp nhóm xe khác tiếp tục cản trở", anh Hoàng phản ánh.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Do đó, bạn đọc này đề nghị hoặc lắp camera đo tốc độ để phạt xe chạy dưới mức tối thiểu quy định, hoặc cấm luôn xe tải chạy vào làn ngoài cùng - làn có tốc độ cao nhất.

Tương tự, độc giả Tuyenhue06 mong đề xuất này sớm được thông qua và áp dụng rộng rãi.

Bạn đọc này phân tích, xe tải thường chở nặng, rất khó xử lý khi cần thay đổi tốc độ đột ngột. Thêm nữa, một khi tai nạn xảy ra, hậu quả thường cực kỳ nghiêm trọng.

"Theo tôi, quy định mới nên mở rộng ra toàn hệ thống cao tốc, thay vì cấm ở một vài tuyến. Bởi xe công và xe tải rất hay chạy tốc độ 60-70 km/h ở làn 90 km/h. Xe con cũng có nhưng ít hơn.

Chưa kể nhiều tài xế xe tải và cả xe tập lái chạy tốc độ "như rùa bò" nhưng cứ ôm khư khư làn tốc độ cao. Chạy rề rề 60 km/h ở làn tốc độ cao, nháy đèn xin vượt cũng không nhường. Muốn vượt phải chuyển làn, điều này phần nào dễ gây tai nạn và ùn tắc", bạn đọc nêu ý kiến.

Nên áp dụng trên toàn hệ thống cao tốc?

"Nếu được lấy ý kiến cấm xe tải, xe khách lưu thông ở làn tốc độ cao nhất trên đường cao tốc, tôi sẽ ủng hộ ngay", anh Nguyễn Tuấn Long bày tỏ quan điểm.

Song, với làn 90km/h theo anh Long nên có quy định tốc độ tối thiểu là 70km/h để tránh các xe khác đi chậm trong làn này mà không bị phạm luật. Để giảm tai nạn, bạn đọc đồng tình với phương án tổ chức giao thông như đề xuất và cần giới hạn tốc độ xe khách xe tải 80 km/h như ở một số nước đã quy định.

Phương án phân làn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Cục CSGT).

Độc giả Thuy Vu chỉ ra điểm bất hợp lý về cách tổ chức phân làn tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cụ thể, làn giữa quy định tốc độ tối đa 100 km/h, trong khi làn sát dải phân cách lại quy định tốc độ tối thiểu là 90 km/h. Điều này làm khó người chạy tốc độ cao, khi ý thức chạy chậm thì phải vào làn trong chưa cao.

Tương tự, anh Nguyễn Thanh Tùng cũng phản ánh điểm bất cập trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh: "Làn ngoài cùng cho phép chạy 90km/h, làn trong là 70km/h. Khi gặp các xe đi ở làn ngoài với tốc độ khoảng 75km/h trở xuống, không nhường đường (họ không sai luật), thì các xe phía sau không thể vượt lên được. Trong khi đó, tuyến cao tốc này có mật độ xe lớn, nhiều xe tải chạy rất chậm ở làn ngoài", bạn đọc dẫn chứng.

Còn anh Dương Thế Lâm cho rằng, đã phân làn theo tốc độ thì ai đảm bảo đúng tốc độ của làn đó thì được đi vào. Nếu không, phải chuyển sang làn phù hợp. Xe nào không tuân thủ tốc độ theo làn thì xử phạt nguội.

"Nhiều lúc đường chỉ có hai làn nhưng hai xe tải hoặc xe khách chạy song song với tốc độ thấp, gây ức chế cho các phương tiện muốn đi đúng tốc độ".

Một chiếc ô tô khách đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Đức Phúc).

Tài khoản Hu Vo góp ý, cơ quan chức năng nên quy định rõ tốc độ cho phép bằng cách sơn trực tiếp xuống mặt đường, đồng thời lắp biển báo hướng dẫn thời điểm được phép chuyển làn. Cách làm này sẽ giúp tránh tình trạng xe chuyển làn đột ngột, gây mất an toàn giao thông.

Bạn đọc này kiến nghị xử phạt nghiêm các xe chạy chậm dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc, vì đây là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc.

"Tôi từng lái xe ở New Zealand, hầu như không cần phải vượt xe khác vì ai cũng đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách đúng quy định.

Hay ở các nước phát triển, khi vượt các xe mới vào làn bên trái sát dải phân cách, vượt xong họ nhanh chóng chuyển vào làn trong. Làn ngoài cùng bên trái luôn trống để các xe vượt, còn ở Việt Nam thì lái xe cứ bám làn trái, ai muốn vượt thì vượt phải?. Thật khó hiểu?", bạn đọc chia sẻ.

Bạn đọc Xuân Anh nêu ý kiến: "Không nên chỉ cấm riêng xe tải hay xe khách chạy ở làn tốc độ cao, mà cần cấm tất cả phương tiện di chuyển chậm đi ở làn này. Làn tốc độ cao cần được quy định rõ là chỉ dùng để vượt, không cho phép đi cố định, trừ khi phương tiện đang duy trì tốc độ gần bằng mức tối đa của làn đường đó (±5km/h)".

Độc giả Trần Xuân Trang góp ý thêm, không chỉ trên cao tốc mà cả các tuyến đường có hai làn mỗi chiều cũng nên cấm xe tải và xe khách lưu thông ở làn sát dải phân cách.

"Lý do là nhiều tài xế xe tải, xe khách chạy chậm, không nhường đường cho các xe đi nhanh hơn vượt lên. Thậm chí có trường hợp hai xe tải đi song song, chiếm hết cả hai làn, gây bức xúc và cản trở lưu thông của các phương tiện phía sau", bạn đọc dẫn chứng.