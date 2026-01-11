Mỹ ồ ạt không kích khắp Syria

Cuộc không kích có sự tham gia của hơn 20 máy bay chiến đấu, nhằm vào khoảng 35 mục tiêu (Ảnh: AFP).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 10/1 rằng: “Vào khoảng 12h30 ngày 10/1 theo giờ miền Đông, các lực lượng Mỹ phối hợp cùng lực lượng đối tác, đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu của IS trên khắp Syria”.

Theo CENTCOM, các cuộc không kích là một phần của Chiến dịch Hawkeye Strike.

Mỹ và Jordan trước đó cũng đã tiến hành một đợt không kích khác trong khuôn khổ cùng chiến dịch này vào tháng trước, đánh trúng hàng chục mục tiêu của IS.

Một quan chức Mỹ cho hay, chiến dịch hôm 10/1 đã sử dụng hơn 90 vũ khí chính xác để tấn công khoảng 35 mục tiêu của IS, với sự tham gia của hơn 20 máy bay.

“Thông điệp của chúng tôi vẫn rất rõ ràng: nếu các người làm hại binh sĩ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm ra và tiêu diệt các người ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, cho dù các người cố gắng trốn tránh đến mức nào”, CENTCOM tuyên bố.

Theo CENTCOM, các cuộc không kích nhằm trả đũa vụ tấn công của IS nhằm vào lực lượng Mỹ và Syria tại Palmyra hồi tháng 12/2025 khiến 3 người Mỹ thiệt mạng.

Washington cho hay một tay súng đơn độc thuộc IS đã thực hiện vụ tấn công ngày 13/12 tại Palmyra, nơi có các di tích cổ được UNESCO công nhận và từng nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng cực đoan. Các nhân sự Mỹ bị nhắm tới là các thành viên đang hỗ trợ Chiến dịch Inherent Resolve, một nỗ lực quốc tế nhằm chống IS.

Vụ tấn công tại Palmyra là sự cố đầu tiên như vậy kể từ khi nhà lãnh đạo Syria là Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu tỏ ra hoài nghi về sự hiện diện của Washington tại Syria. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng ra lệnh rút quân nhưng cuối cùng vẫn để lực lượng Mỹ ở lại nước này.

Hàng trăm binh sĩ Mỹ vẫn đang được triển khai tại Syria trong khuôn khổ sứ mệnh lâu dài của Mỹ nhằm chống lại IS, một chiến dịch bắt đầu từ giữa những năm 2010 khi IS nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq. Sau đó, các chiến dịch của Mỹ và các đối tác, cùng với sự thay đổi chế độ tại Syria, đã phần lớn xóa bỏ quyền kiểm soát lãnh thổ của IS.

Mục tiêu của Chiến dịch Hawkeye Strike là giáng một đòn mạnh vào tàn dư của IS tại Syria, cũng như làm suy yếu khả năng của tổ chức này trong việc đe dọa các lực lượng Mỹ trong khu vực.