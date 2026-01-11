Hơn 1.000 học sinh, giáo viên khốn khổ vì trường mới còn “nằm trên giấy”

Gần hai năm sau khi trường cũ bị tháo dỡ, thầy cô và gần 1.100 học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An) vẫn phải đối mặt với cảnh dạy, học tạm bợ, trong khi dự án xây dựng trường mới chưa được khởi công.

Tình trạng này không chỉ là gánh nặng chi phí mà còn phát sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đời sống của giáo viên, học sinh.

Khu đất Trường Tiểu học Quang Trung chưa được triển khai (Ảnh: Nguyễn Phê).

Khu đất từng là Trường Tiểu học Quang Trung giờ chỉ là bãi đất trống. Để duy trì hoạt động, nhà trường phải thuê địa điểm tạm thời tại Trường Đại học Công nghiệp Nghệ An từ năm học 2024-2025.

Với 26 phòng học được thuê với giá 6 triệu đồng/phòng/tháng, ngân sách phải chi khoảng 160 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng/năm. Chưa kể, nhà trường còn phải chi thêm 25-30 triệu đồng/tháng cho điện, nước và các chi phí phát sinh khác.

Diện tích hạn chế, số phòng không đáp ứng đủ nhu cầu đã gây nhiều xáo trộn trong hoạt động dạy, học. Năm học trước, giáo viên phải dạy cả ngày thứ bảy.

Năm học này, các khối lớp buộc phải học luân phiên, xen kẽ để "chia sẻ" không gian. Giáo viên không có phòng chờ, nhiều người phải nghỉ tạm ở hành lang hoặc tự thuê phòng làm nơi sinh hoạt.

Vấn đề nan giải nhất hiện nay là bếp ăn bán trú. Mặc dù gần 99% học sinh đăng ký ăn bán trú, nhưng bếp ăn không nằm trong hạng mục được thuê. Trong khuôn viên trường đại học có khu bếp rộng rãi đang bỏ không, nhưng việc sử dụng lại gặp vướng mắc do phát sinh chi phí thuê.

Bà Từ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, cho biết ban đầu nhà trường thỏa thuận đổi một phòng học để làm bếp ăn, nhưng sau đó phía đơn vị cho thuê yêu cầu trả 7,5 triệu đồng/tháng, trong khi nhà trường không có nguồn kinh phí.

"Không có bếp, chúng tôi phải tính đến phương án mua suất ăn công nghiệp bên ngoài. Tuy nhiên, mỗi suất ăn lên tới 44.000 đồng, đồ ăn thường nguội, chất lượng khó kiểm soát, trong khi nếu tự nấu chỉ khoảng 25.000 đồng mỗi suất", bà Hương chia sẻ.

Trường Tiểu học Quang Trung đang thuê phòng học của Trường Đại học Công nghiệp Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Phụ huynh từng tính đến việc đóng góp thêm 7.000 đồng/học sinh/tháng để thuê bếp, nhưng kế hoạch này tạm dừng khi lãnh đạo phường Thành Vinh hứa sẽ bố trí ngân sách hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay kinh phí vẫn chưa được cấp, trong khi phía trường đại học yêu cầu thanh toán tiền thuê bếp, đẩy nhà trường vào thế khó.

Trường Tiểu học Quang Trung đang sử dụng chung một dãy nhà cao 7 tầng với sinh viên và một trường cao đẳng khác. Tiếng ồn thường xuyên ảnh hưởng không nhỏ đến giờ học và thời gian nghỉ trưa của học sinh.

Giờ ra chơi, các em chủ yếu quanh quẩn trong lớp hoặc hành lang do sân trường bị tận dụng làm bãi đỗ xe. Không gian chật hẹp khiến nhiều hoạt động ngoại khóa bị cắt giảm, các tiết thực hành phải thay bằng video mô phỏng.

Giáo viên, học sinh phải dạy, học luân phiên, nhiều thầy cô nghỉ tạm ở hành lang (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Chúng tôi rất mong chính quyền quan tâm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường để con em sớm được trở về học tập trong ngôi trường mới an toàn, khang trang, hiện đại", bà Hương mong muốn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, cho biết một số dự án xây dựng trường học trên địa bàn bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Địa phương đã hoàn tất hồ sơ và khởi công công trình Trường THCS Quang Trung. Riêng Trường Tiểu học Quang Trung đang trong quá trình tổ chức đấu thầu.

Ông Diệu cũng khẳng định địa phương sẽ ưu tiên tập trung nguồn vốn cho hai trường học nêu trên nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.

Trong thời gian chờ đợi, thầy cô, học sinh Trường Tiểu học Quang Trung vẫn phải tiếp tục học tập tại các cơ sở thuê tạm, chật hẹp, với mong mỏi sớm được trở về ngôi trường ổn định, khang trang, hiện đại.