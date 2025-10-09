Đội cứu hộ chèo SUP qua dòng nước lũ ở Thái Nguyên để tiếp tế, cứu người

Nước sông Cầu vượt đỉnh lịch sử, tràn bờ vào từng thôn, xóm ở Xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), nhấn chìm nhiều ngôi nhà thấp tầng. Đường làng biến thành kênh, sân vườn và cánh đồng biến thành biển nước mênh mông.

Nước lũ tràn vào thôn xóm, có nơi nước dâng cao ngang tường nhà, có điểm sâu hơn 3m ngập kín mái nhà tầng 1 của nhiều hộ dân.

Bị cô lập giữa biển nước mênh mông, người dân tại đây chỉ có thể trông chờ lực lượng chức năng và các nhóm cứu trợ từ bên ngoài đi xuồng vào để tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết như đồ ăn, nước sạch, nhu yếu phẩm...

Nhận được lời cầu cứu khẩn thiết của bà con từ xã Phú Bình trên mạng xã hội, nơi các đoàn cứu trợ khó tiếp cận vì nước ngập sâu và giao thông bị chia cắt, CLB bơi Thăng Long (Hà Nội) đã quyết tâm vượt mọi khó khăn để đến với bà con đang bị cô lập.

Sáng ngày 8/10, anh Nguyễn Văn Thiệu, trưởng nhóm CLB bơi Thăng Long, cùng 18 thành viên xuất phát từ Hà Nội đi Thái Nguyên, mang theo 15 chiếc SUP (chèo ván đứng, hay ván lướt sóng có mái chèo) và chia nhau di chuyển tìm đường vào xã Phú Bình.

Năm ngoái, nhóm của anh Thiệu từng tham gia cứu trợ địa phương trong đợt bão Yagi, nhưng khi đó nước ngập không nghiêm trọng như năm nay.

Đợt lũ này nước lên rất cao, xã Phú Bình có nhiều ngõ nhỏ nằm sát sông khiến cano không thể tiếp cận, chỉ những chiếc SUP nhỏ gọn có bề ngang khoảng 1m mới có thể len lỏi vào được.

Khi lực lượng chức năng điều cano lớn đến hỗ trợ, thành viên CLB Thăng Long linh hoạt thay đổi cách làm. Họ phối hợp cùng lực lượng cứu hộ để đưa cano chở hàng vào sâu hơn trong vùng ngập, sau đó chia nhỏ vật phẩm để chở bằng SUP len lỏi vào các ngõ nhỏ.

Lợi thế của SUP là bề ngang hẹp, nhẹ và sử dụng linh hoạt, tiếp cận được những ngõ nhỏ mà thuyền lớn hay cano không thể đi qua. Tuy nhiên, nước lũ chảy xiết, vật cản nhiều nên đòi hỏi người chèo dày dặn kinh nghiệm và sức khỏe để đảm bảo an toàn.

Thành viên trong nhóm kể lại, khi họ trao lương thực cho một hộ dân trưa ngày 8/10, một người dân xúc động nói: “Cảm ơn các anh, hai ngày rồi chúng tôi chưa có gì ăn, mênh mông nước mà không có giọt nước sạch để uống”.

Câu nói khiến ai nấy đều lặng đi và thành viên nào cũng coi đó là động lực lớn nhất để cả nhóm tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa.

Chiều ngày 8/10, thành viên Nguyễn Công Hải nhận được tin báo có một cụ ông 80 tuổi đang bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu, anh lập tức chèo SUP đến đón. Khi ra đến đoạn ngã ba, nước chảy siết đẩy SUP ép sát vào bờ tường, cuộn xoáy, chao đảo dữ dội. Anh Hải cố gắng đè người sang một bên giữ thăng bằng, trong khi cụ ông cúi thấp đầu, bám chặt vào mép SUB, chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể ngã nhào cả hai xuống dòng nước.

Sau vài phút vật lộn với nước lũ, anh Hải làm chủ tình hình, đưa được cụ đến nơi an toàn, rồi tiếp tục chèo SUP tiếp tế đồ ăn và nước sạch cho bà con.

Trưa 9/10, anh Sang cùng vợ là chị Dương Thị Thắm (đang mang thai 6 tháng) cùng con gái 4 tuổi được thành viên CLB Thăng Long dùng xuồng hơi đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Đội cứu hộ cũng nhường áo phao cho phụ nữ và trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn cho người dân là trên hết.

Trong suốt 2 ngày hỗ trợ người dân địa phương, nhóm cứu trợ gặp vô vàn khó khăn nhưng các thành viên triển khai nhiệm vụ không ngưng nghỉ, không ai tỏ ra mỏi mệt.

Một thành viên CLB Thăng Long dùng tạm bữa trưa với gói mỳ tôm "sống" cùng nước lọc để có thêm thời gian tiếp tục chèo SUP vào hỗ trợ người dân trong thôn, xóm.

Đến chiều nay, sau hai ngày làm việc liên tục, người dân bên trong vùng bị ngập ở xã Phú Bình đã cơ bản có đủ lương thực và nước uống, các thành viên CLB bơi Thăng Long thu dọn đồ đạc, tạm rút về Hà Nội để nghỉ ngơi.

"Chỉ cần bà con ở bất cứ địa phương nào cần hỗ trợ, chúng tôi sẽ lên đường ngay, không chần chừ. Với chúng tôi, đây không chỉ là hành động thiện nguyện, mà còn là trách nhiệm và niềm tin vào sức mạnh và sự đoàn kết của người Việt Nam", các thành viên CLB chia sẻ khi cùng nhau ăn vội bữa chiều để kịp lên đường về Hà Nội.