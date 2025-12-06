Xóm nằm dưới cửa xả Thủy điện Sông Ba Hạ xơ xác sau lũ dữ

Hơn 2 tuần kể từ khi trận mưa lũ lịch sử quét qua, xóm Bãi Điều (xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) chìm trong cảnh tan hoang, ngổn ngang. Hai bên đường vào khu xóm, những cây khô bị cuốn theo nước lũ nằm vắt lên hàng rào cao cả mét, tràn ra ngoài, chỉ chừa một lối đi nhỏ khoảng 2m.

Đang mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp, bà Bùi Thị Kim Hoa (62 tuổi) vừa mệt mỏi về thể xác lại thêm đau lòng khi chứng kiến lũ dữ cuốn sập hoàn toàn căn nhà chỉ trong chốc lát.

"Hôm 19/11, tôi thấy nước lên nhanh quá, cứ vài phút là nước từ sông Ba dâng cao, chảy rất xiết. Sợ bất trắc, tôi cùng đứa cháu ngoại 3 tuổi vội vàng đi sơ tán theo yêu cầu của chính quyền. Lúc đó mà tiếc của ở lại, chắc không ai còn sống", bà Hoa than thở.

Phút chốc toàn bộ tài sản trong gia đình bà Hoa chỉ còn lại đống đổ nát, nhiều vật dụng không thể tái sử dụng vì nước cuốn gây hư hỏng.

Khi nước lũ rút, bà Hoa cùng chồng là ông Nguyễn Trọng Phê (70 tuổi) không còn nơi để ở.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã dựng tạm lều cho đôi vợ chồng già ở tạm, trong thời gian chờ căn nhà mới quân đội đang xây dựng theo "Chiến dịch Quang Trung" - một chiến dịch thần tốc để sửa chữa, dựng lại nhà cho người dân vùng bão lũ trước Tết - được Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động.

Sống tại vùng đất Bãi Điều từ nhỏ, chưa bao giờ ông Phê chứng kiến trận mưa lũ nào kinh hoàng như vậy.

Ông Phê cho biết, thông thường Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ, nước ở cửa xả sẽ chảy qua địa bàn xã Đức Bình, tiếp đến là khu vực mà gia đình ông sinh sống tại xã Sơn Hòa và sau đó mới đổ tiếp về các địa phương khác. Khu vực Bãi Điều là một trong những nơi chịu ảnh hưởng khi nước đổ về đầu tiên.

Quá trình chạy lũ, ông Phê bị nước cuốn ra xa, may mắn, ông bám được vào một can nước mắc kẹt trên bụi chuối gần nhà nên giữ được mạng sống.

"Chúng tôi sống ở đây từ lâu nên có nhiều kinh nghiệm khi đến mùa mưa lũ, nhưng năm nay thì ngoài sức tưởng tượng, không hiểu nước ở đâu mà nhiều đến thế", ông Phê nói.

Bộ đội thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 nhận nhiệm vụ khẩn trương dựng lại căn nhà mới cho vợ chồng ông Phê, giúp gia đình có một mái nhà khang trang trước dịp Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Trọng Phê bày tỏ niềm vui mừng, biết ơn đến Đại úy Lê Ngọc Hòa, Phó Đại đội trưởng Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (đóng tại xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi) cùng lực lượng đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp gia đình ông gượng dậy sau những mất mát vì mưa lũ.

Nằm cách nhà ông Điều không xa, chị Đinh Thị Thảo (37 tuổi) đang cùng chồng dọn dẹp mặt bằng để dựng lại căn nhà từ đường của gia đình bị sập hoàn toàn trong lũ.

Chị Thảo kể, bố của chị mất trước thời điểm diễn ra trận lũ 5 ngày. Thời điểm lũ quét qua, căn nhà sập hoàn toàn, di ảnh của bố chị cũng bị cuốn trôi.

"Lũ qua đi, mấy anh em chúng tôi chạy về nhà chứng kiến căn nhà tan hoang. Di ảnh của bố tôi bị vùi trong lớp đất bùn, còn di ảnh của mẹ thì tìm đến nay vẫn chưa thấy. Anh em chúng tôi đang cố gắng để dựng lại căn nhà, lo hương khói cho bố mẹ để an ủi phần nào", chị Thảo chia sẻ.

Bàn thờ của bố chị Thảo được lập tạm một bên, chờ khi căn nhà dựng xong sẽ đưa vào nhà mới để thờ tự, hương khói.

Do hoàn cảnh khó khăn, chị Thảo cùng chồng và một số anh em sẽ tự tay xây dựng căn nhà. Dự trù căn nhà từ đường có giá khoảng 70 triệu đồng.

Thủy điện Sông Ba Hạ nằm trên sông Ba thuộc địa phận xã Đức Bình (tỉnh Đắk Lắk). Khi thủy điện này xả tràn, vùng hạ du tại xã Đức Bình và Sơn Hòa là những địa phương chịu ảnh hưởng đầu tiên (Ảnh chụp vào ngày 5/12).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, cho biết mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho địa phương khiến một người tử vong, 3.888 căn nhà bị ngập (trong đó, có hơn 2.000 căn nhà ngập sâu 3-5m), 507 căn nhà bị sập và hư hỏng, hơn 4.800 cây trồng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 507 tỷ đồng.

"Xóm Bãi Điều là khu vực trũng của xã, năm nào khu vực này cũng bị ngập, tuy nhiên, ngập nặng như năm nay là điều chưa từng có.

Mưa lũ diễn ra, nước từ sông Ba ồ ạt đổ về không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn cuốn theo rất nhiều rác thải kẹt lại tại địa bàn xã. Chúng tôi đang nỗ lực phối hợp cùng các lực lượng triển khai khắc phục để sớm ổn định cuộc sống cho bà con", ông Chiến cho hay.