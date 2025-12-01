Công ty thủy điện Sông Ba Hạ tạm thời thay đổi nhân sự điều hành

Ngày 1/12, một nguồn tin xác nhận, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) đã thông qua nghị quyết về phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động của công ty.

Công ty này đã phân công tạm thời ông Nguyễn Đình Vũ, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn, nhận nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của phòng này trong thời gian trưởng phòng làm việc với cơ quan chức năng.

Trụ sở Công ty thủy điện Sông Ba Hạ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, được giao phối hợp và hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, đặc biệt là các công việc có liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Quản đốc phân xưởng vận hành, được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của phân xưởng trong thời gian quản đốc làm việc với cơ quan chức năng.

Thủy điện Sông Ba Hạ thời điểm xả lũ về hạ du (Ảnh: Uy Nguyễn).

Công ty thủy điện Sông Ba Hạ phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành công ty và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian tổng giám đốc nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Như Dân trí đưa tin, vào lúc 17h15 ngày 19/11, trong thời điểm mưa lũ diễn ra, thủy điện Sông Ba Hạ xả nước về hạ du đạt 16.100m3/s - đây là mức xả được các chuyên gia nhận định là mức xả lũ lịch sử của ngành thủy điện.