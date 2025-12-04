Vỉa hè 3 phường "kiểu mẫu" của Hà Nội thông thoáng sau 10 ngày dọn dẹp

Sau khi lực lượng chức năng cùng chính quyền triển khai kế hoạch "Xây dựng thí điểm các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị", hơn 10 ngày qua, hàng loạt tuyến phố ở 3 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình của TP Hà Nội đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhiều vỉa hè đã thông thoáng, không còn cảnh lấn chiếm, nhếch nhác như trước.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 3/12, trên nhiều tuyến phố trung tâm, đa phần vỉa hè đã thông thoáng, gọn gàng hơn trước đây. Du khách có thể thoải mái di chuyển trên vỉa hè mà không còn lo vướng chướng ngại vật, hàng hóa, xe máy chắn ngang.

Nhiều tuyến phố từng bị tình trạng các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm diện tích vỉa hè, "nuốt trọn" phần đường dành cho người đi bộ.

Trước đó, những ngày cuối tháng 11, lực lượng chức năng các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình đã triển khai công tác vận động, yêu cầu người dân có nhà mặt phố dọn dẹp vỉa hè, tháo dỡ mái che, mái vẩy trên một số tuyến phố như Hàng Mã, Phùng Hưng, Hàng Ngang, Hàng Đào,...

Sau gần 2 tuần triển khai vận động, khu vực phố Hàng Mã gần như đã tháo hết mái che, mái vẩy, dọn dẹp hàng hóa gọn gàng, ít xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm hàng ngày vẫn thường xuyên đi tuần tra liên tục, nhắc nhở người dân không lấn chiếm, không buôn bán trên vỉa hè.

Sau một thời gian lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp, xử lý, nhiều khu vực vỉa hè đã được trả lại cho người đi bộ.

Trên phố Hàng Đào (phường Hoàn Kiếm), vỉa hè đã được dọn dẹp thông thoáng, người dân, du khách thoải mái đi dạo trên vỉa hè, các hoạt động mua bán tại các con phố vẫn diễn ra bình thường, tấp nập.

Vỉa hè phố Phùng Hưng từng bị các hộ kinh doanh mặt phố bày bàn ghế, vải vóc tràn ra vỉa hè, nay hoạt động kinh doanh được sắp xếp lại trật tự hơn, không gian vỉa hè dành cho người đi bộ đã thông thoáng hơn.

Bà Thư, chủ một cửa hàng bán đồ gia dụng trên phố Phùng Hưng chia sẻ, sau hơn một tuần lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp vỉa hè, có nhiều dấu hiệu tích cực, những cũng có nhiều bất cập với người dân.

"Chủ trương dọn dẹp vỉa hè thì cũng tốt, thông thoáng, sạch đẹp hơn hẳn. Tuy nhiên, việc kinh doanh của người dân cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Hàng hóa dẹp hết vào trong, khách cũng ngại dừng xe vào trong nhà xem hàng. Trước đây chỉ cần đứng ngoài vỉa hè là chọn được đồ để mua rồi, không như bây giờ. Vậy nên lượng khách cũng giảm nhiều lắm", bà Thư cho hay.

Phố Trần Phú (phường Ba Đình) sau khi triển khai thí điểm "phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị”, vỉa hè con phố này cũng được dọn dẹp, sắp xếp lại trật tự, trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn nhiều so với trước đây.

Tại đường Hai Bà Trưng (phường Cửa Nam), các quán xá, cơ sở kinh doanh đã dọn hết bàn ghế vào trong, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, thông thoáng, sạch đẹp hơn. Diện tích để xe máy cũng phù hợp, không gây cản trở người đi bộ trên hè phố.

Các tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Bà Triệu, Hàng Bài... và nhiều tuyến phố khác ở phường Cửa Nam cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người dân và du khách.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực ở phường Hoàn Kiếm còn tình trạng nhếch nhác, xe máy và hàng hóa của các hộ kinh doanh xếp chật kín trên vỉa hè, chiếm dụng toàn bộ diện tích vỉa hè dành cho người đi bộ.