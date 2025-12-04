Nam sinh viên ở TPHCM mất tích gần 2 tháng sau khi xin tiền học

Ngày 4/12, Công an xã Ayun, tỉnh Gia Lai cho biết đã phát thông báo truy tìm Trần Quang Mạnh (SN 2005, trú tại xã Ayun, tỉnh) bị mất liên lạc với gia đình gần 2 tháng nay.

Ông T.Q.H. cho biết con trai mình là sinh viên năm 2 Trường Đại học Giao thông vận tải ở TPHCM. Đầu tháng 10, Mạnh gọi điện về xin tiền để đóng học phí và gia đình đã chuyển 14 triệu đồng.

Công an xã Ayun ra thông báo tìm kiếm Mạnh (Ảnh: Chí Anh).

Vài ngày sau, Mạnh tiếp tục liên lạc với gia đình nói do nợ nần nên đã bảo lưu kết quả học tập để đi làm trả nợ. Đến giữa tháng 10, gia đình cũng mất liên lạc với Mạnh.

Khi vào TPHCM tìm kiếm, gia đình được nhà trường thông tin Mạnh đã làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập và rời khỏi phòng trọ. Gần 2 tháng qua, điện thoại của Mạnh luôn trong tình trạng khóa máy, không thể kết nối.

“Nghe nhiều thông tin tiêu cực về việc bị lừa sang nước ngoài, gia đình tôi vô cùng lo lắng. Chúng tôi mong con bình an trở về nhà”, ông H. nói.

Trước khi mất liên lạc, Mạnh sống tại phòng trọ trên đường Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TPHCM.

Công an xã Ayun đề nghị ai biết thông tin về Mạnh liên hệ về Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an xã Ayun qua số điện thoại 0334816789 hoặc gia đình của em Mạnh.