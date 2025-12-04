Số môn học ở Việt Nam gấp đôi các nước, lo học sinh quá tải, bị nhồi nhét

Học sinh tranh thủ nghỉ ngơi trong một buổi thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Nam Anh).

Lo ngại số môn học quá tải, vượt khả năng hấp thụ

Phát biểu tại nghị trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, đại biểu Trần Anh Tuấn (TPHCM) đã đưa ra đánh giá đáng chú ý về nội dung chương trình học.

Ông Tuấn cho rằng, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất và đổi mới phương pháp giảng dạy, chất lượng của người học còn bị tác động rất lớn bởi nội dung chương trình.

Theo ông, thực tế hiện tại cho thấy số lượng môn học ở các cấp học của Việt Nam ở mức rất cao, gây áp lực lớn.

“Số môn học ở các cấp của nước ta rất nhiều, tức là học sinh phải học với một số lượng môn học lớn, rất nhồi nhét. So với các nước đang phát triển, số môn học một học kỳ của chúng ta thuộc hàng cao. So với các nước đã phát triển, số môn học một học kỳ của chúng ta gần như gấp đôi”, ông nhận định.

Với mức độ như vậy, Đại biểu Tuấn cho rằng chất lượng, khả năng hấp thụ của học sinh, sinh viên phần nào bị tác động nhất định.

Từ những phân tích trên, đại biểu Trần Anh Tuấn đã đưa ra đề nghị: “Phải xem lại, đánh giá lại số lượng môn học, phương pháp giảng dạy trên một học kỳ của các cấp học để từ đó thiết kế một chương trình phù hợp với khả năng hấp thụ của học sinh, sinh viên. Qua đó, nâng cao chất lượng của các đối tượng này khi tốt nghiệp”.

Mục tiêu then chốt được ông Tuấn đưa ra là phải thiết kế một chương trình học thực sự phù hợp với khả năng hấp thụ của người học. Việc sắp xếp, giảm tải số môn học sẽ giúp học sinh, sinh viên có đủ thời gian và sự tập trung để nắm vững kiến thức.

Gánh nặng sách vở và chương trình: Khoác lên vai trẻ thơ?

Thực tế câu chuyện gánh nặng học tập đã được các Đại biểu Quốc hội, dư luận, chuyên gia bàn luận lâu nay. Không chỉ dừng lại ở số lượng môn học, một cảnh tượng quen thuộc ở nhiều cổng trường là hình ảnh những em học sinh rời xe phụ huynh trong cơn ngái ngủ, trên vai là một chiếc cặp sách nặng trĩu.

Chị Thúy, một phụ huynh ở phường Tân Bình, TPHCM, có con học bậc THCS, chia sẻ: "Con tôi học ngày 7-8 tiết với 5-6 môn học, mỗi môn đều có sách giáo khoa, tham khảo và nhiều loại tập vở. Cặp sách của các cháu lúc nào cũng nặng 6-7kg".

Nhiều ý kiến cho rằng chương trình giáo dục còn nặng, học sinh bị quá tải kiến thức (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Gánh nặng này còn tăng lên bởi nhiều ý kiến nhận định chương trình học vẫn mang tính hàn lâm và nặng nề. Bên cạnh đó, không ít gia đình còn cho con em mình tiếp tục đi học thêm ngoài nhà trường, khiến trẻ gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi và "hấp thụ" kiến thức một cách hiệu quả.

Hồi tháng 11, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, từ 15/12, bố mẹ cưỡng ép con cái, thành viên trong gia đình học tập quá sức có thể bị xử phạt hành chính 5-10 triệu đồng.

Điều này cho thấy, gánh nặng học tập không chỉ là vấn đề của ngành giáo dục mà đã trở thành vấn đề của mỗi gia đình và toàn xã hội.