Đóng 2 nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ở Lâm Đồng do ngập nặng

Ngày 4/12, Khu quản lý đường bộ IV cho biết, khoảng 8h cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao gây ngập tại Km25 +300, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ).

Ghi nhận tại hiện trường, nước ngập cả 2 chiều lưu thông qua khu vực, kéo dài khoảng 50m. Có điểm nước ngập hơn nửa bánh xe.

Đây cũng là vị trí từng ngập vào tháng 7/2023. Để khắc phục, Ban quản lý dự án Thăng Long đã xây dựng các bức tường ngăn nước và lắp đặt trạm bơm công suất lớn. Tuy nhiên, hệ thống máy bơm chưa được bàn giao cho Khu quản lý đường bộ IV quản lý.

Hình ảnh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngập sâu sáng 4/12 (Ảnh: H.B).

Theo Khu quản lý đường bộ IV, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam đã bố trí hệ thống biển báo và chóp nón điều tiết giao thông qua đoạn ngập.

Đội CSGT số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đã đóng đường tại nút giao quốc lộ 55 (hướng Dầu Giây đi Phan Thiết) và nút giao Ba Bàu (hướng Phan Thiết đi Dầu Giây).

Km25 +300 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) (Ảnh: Hoàng Bình).

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khởi công tháng 9/2020 với tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng vừa được đưa vào khai thác từ 29/4/2023. Tuyến cao tốc dài 100km đi qua 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Vận tốc thiết kế của cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tối đa 120km/h và tối thiểu 60km/h.