Đồng Nai giao liên danh nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án cầu Đồng Nai 2

Ngày 4/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa ký văn bản thống nhất giao liên danh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - Công ty Cổ phần Đầu tư CC1 - Công ty Cổ phần Hạ tầng và Năng lượng Miền Nam nghiên cứu, lập hồ sơ triển khai dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo quyết định, liên danh nhà đầu tư chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đề xuất dự án, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai tiếp nhận các hồ sơ đang nghiên cứu và làm việc với sở, ngành, địa phương liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Xây mới cầu Đồng Nai 2 sẽ giúp giảm áp lực giao thông lên cầu Đồng Nai 1 (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh yêu cầu, quá trình đề xuất phải đánh giá, so sánh các loại hợp đồng PPP để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định, làm căn cứ tính toán tổng mức đầu tư (lưu ý tính đúng, đủ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chi phí xây dựng).

Nhà đầu tư cũng lập bảng tiến độ triển khai chi tiết, gồm công việc, thời gian, trách nhiệm của từng đơn vị và căn cứ pháp lý.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, nhà đầu tư tự bố trí kinh phí lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và tự chịu rủi ro nếu hồ sơ không được chấp thuận. Trường hợp không được lựa chọn, nhà đầu tư trúng tuyển sẽ hoàn trả phần chi phí hợp lệ mà nhà đầu tư đề xuất đã thực hiện.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định hồ sơ đề xuất, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về PPP.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị và nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục liên quan đến xây dựng, quy hoạch. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn chỉnh các thủ tục về môi trường, đất đai; xác định giá trị, vị trí quỹ đất đấu giá thanh toán cho nhà đầu tư (nếu có).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần và nội dung theo quy định trước khi trình Sở Tài chính thẩm định.

Cầu Đồng Nai 2 dự kiến dài 12km, trong đó phần cầu khoảng 2,3km. Tuyến nối quốc lộ 51 (phường Tam Phước, Đồng Nai) với Vành đai 3 TPHCM (phường Long Phước, TPHCM), vận tốc thiết kế 80km/h, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11.758 tỷ đồng.