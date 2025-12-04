AIG khẳng định vị thế nguyên liệu Việt tại Fi Europe 2025

AIG tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Fi Europe 2025

Fi Europe 2025 là một trong những sự kiện uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực nguyên liệu thực phẩm, quy tụ gần 25.000 khách tham dự và hơn 1.500 doanh nghiệp đến từ hơn 135 quốc gia.

Đây là nơi kết nối các nhà sản xuất, chuyên gia R&D, viện nghiên cứu thực phẩm, những tập đoàn đa quốc gia đang tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới, bền vững và phù hợp với xu hướng tiêu dùng toàn cầu.

Gian hàng AIG thu hút đông đảo đối tác nhờ danh mục sản phẩm ứng dụng cao, đáp ứng xu hướng nguyên liệu bền vững toàn cầu (Ảnh: AIG).

Tham gia Fi Europe 2025, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) tiếp tục giới thiệu hệ sản phẩm nguyên liệu đặc biệt được nghiên cứu và phát triển từ nguồn nông sản tiêu biểu của Việt Nam như dừa, sắn, trái cây nhiệt đới...

Được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu, hệ sản phẩm nguyên liệu của AIG đã được nhiều đoàn giao thương đến từ châu Âu, Bắc Mỹ, khu vực Trung Đông đánh giá cao.

Ông Rifat Ozkesen, đại diện Công ty Agrico Foods B.V, Hà Lan, cho biết: “Thị trường của chúng tôi đang cần các nguyên liệu sạch, nguồn gốc rõ ràng. Tôi thấy AIG đáp ứng được tất cả.

AIG mang đến một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đó là điểm khác biệt so với nhiều doanh nghiệp khác tại Fi Europe năm nay. Việt Nam có tiềm năng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu”.

Đoàn chuyên gia AIG trao đổi trực tiếp cùng khách hàng quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nguyên liệu thực phẩm (Ảnh: AIG).

Đồng thời, mô hình cung ứng giải pháp nguyên liệu bền vững, đồng hành cùng đối tác trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm chất lượng cao của AIG cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Fi Europe 2025, khẳng định vị thế của tập đoàn.

Nỗ lực nâng cao giá trị nguyên liệu Việt Nam trên toàn cầu

Fi Europe 2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường nguyên liệu thực phẩm toàn cầu tăng trưởng mạnh, dự báo vượt mốc 190 tỷ USD vào năm 2034. Nhu cầu đối với các dòng nguyên liệu tự nhiên (natural), nhãn sạch (clean-label), có nguồn gốc thực vật (plant-based) và hữu cơ đang tăng nhanh trên toàn thế giới.

Trong đó, khu vực châu Âu, chiếm khoảng 27-28% thị phần toàn cầu, đặc biệt ưa chuộng nguyên liệu sạch và phải nhập khẩu nhiều nông sản nhiệt đới. Đây là cơ hội lớn cho Việt Nam và các doanh nghiệp Việt khi sở hữu nguồn nguyên liệu tự nhiên phong phú, đang chuyển mình mạnh mẽ trong chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

AIG tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn đầu trong hành trình nâng tầm nông sản Việt trên thị trường quốc tế (Ảnh: AIG).

Là tập đoàn hàng đầu chuyên về nguyên liệu tự nhiên và các giải pháp nguyên liệu toàn diện, tham gia Fi Europe 2025, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) mở rộng cơ hội cho hệ sản phẩm, nguyên liệu từ nông sản Việt tiếp cận các kênh phân phối cao cấp của châu Âu.

Không chỉ giúp phát triển mạnh mẽ mạng lưới thương mại của AIG tại thị trường tiêu thụ nông, lâm, thủy sản lớn thứ ba thế giới này, mà còn khẳng định chiến lược dài hạn, hướng đến nâng cao giá trị nguyên liệu Việt Nam thông qua mô hình hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Hiện nay, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã xây dựng một hệ sinh thái khép kín, bao gồm toàn bộ chu trình từ phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu sản phẩm, đến chế biến sâu và phân phối.

Tập đoàn đã đầu tư phát triển các trung tâm nghiên cứu sáng tạo (Application Innovation Center) hiện đại nhằm phát triển nguyên liệu mới, cải tiến sản phẩm theo xu hướng thị trường toàn cầu và tối ưu hóa giá trị nông sản Việt. Mô hình này giúp các đối tác quốc tế dễ dàng tiếp cận nguồn nguyên liệu Việt với chất lượng ổn định, minh bạch và tuân thủ tiêu chuẩn cao.

Với chiến lược dài hạn và cách tiếp cận toàn diện, AIG đang từng bước đưa nguyên liệu Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng tầm vị thế cho Việt Nam trên bản đồ nguyên liệu thế giới, trở thành trung tâm chế biến, xuất khẩu nguyên liệu nông sản chất lượng cao hàng đầu thế giới.