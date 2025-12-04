Một phường ở Lâm Đồng sơ tán khẩn cấp dân khỏi vùng lũ

Khoảnh khắc tàu thuyền của người dân bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng (Video tổng hợp: Hoàng Hướng - Xuân Đoàn).

Ngày 4/12, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Bình Thuận cũ) đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, nguy hiểm đến các điểm tạm trú an toàn trên địa bàn.

Theo đó, các hộ dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu ở khu phố Kim Bình sẽ được sơ tán đến Trường trung học cơ sở Hàm Thắng và các công trình kiên cố; người dân tại khu phố Kim Ngọc được sơ tán đến nhà thờ Kim Ngọc; người dân tại khu phố Ung Chiếm, Thắng Hòa được sơ tán đến Trường tiểu học Hàm Thắng 3; các hộ tại khu phố Phú Thành, Phú Hòa sơ tán đến Trường tiểu học Hòa Thành và Nhà văn hóa khu phố Phú Hòa; hộ dân tại khu phố Phú Thịnh được sơ tán đến Trường tiểu học An Thịnh; người dân tại khu phố Phú Xuân, Phú Mỹ sơ tán đến Trường tiểu học Xuân Mỹ và các công trình kiên cố trên địa bàn.

Người dân di tản ra vùng ngập sâu ở tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: CTV).

Thời gian thực hiện là từ 7h30 ngày 4/12 đến khi có thông báo mới. Ngoài lực lượng phòng chống lũ lụt tại chỗ, hiệu trưởng các trường học được yêu cầu phối hợp dọn dẹp mặt bằng, sẵn sàng làm điểm sơ tán cho người dân.

Ngoài ra, lệnh ban hành sơ tán yêu cầu trưởng các khu phố chịu trách nhiệm vận động người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường thực hiện nhiệm vụ theo quyết định phân công.

Các đơn vị phải báo cáo định kỳ 30 phút/lần hoặc ngay khi có tình huống đột xuất về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường để kịp thời chỉ đạo, điều hành.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trận mưa lớn đêm ngày 3 đến rạng sáng 4/12 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch và khu dân cư chìm trong nước lũ, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Nhiều xã ở khu vực Bình Thuận cũ như Hồng Sơn, Lương Sơn, Hàm Trí, Liên Hương ngập sâu, nhiều đoạn quốc lộ 1, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngập sâu, giao thông chia cắt.