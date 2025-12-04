Dự án “đắp chiếu” nhiều năm đã có lãi, lần đầu có cao tốc liên tỉnh ở ĐBSCL

Góp ý về nhiệm kỳ của Chính phủ trong phiên thảo luận sáng 4/12, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) ghi nhận trong một nhiệm kỳ đầy thách thức với đại dịch Covid-19 và thiên tai tàn phá kinh tế xã hội và đất nước, Chính phủ, Thủ tướng đã điều hành quyết liệt, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế hướng đến mục tiêu hai con số.

Việc phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư được chú trọng, đi kèm với khôi phục các dự án kinh tế của Nhà nước nhiều năm "đắp chiếu trùm mền" để có lãi, bù đắp cho lỗ các năm trước.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Ảnh: Hồng Phong).

Cũng theo đại biểu Hòa, thu ngân sách cao qua từng năm, giải ngân từng bước được cải thiện. Hạ tầng giao thông, năng lượng được đầu tư trọng tâm, trọng điểm, các đường cao tốc nối liền xuyên suốt từ Bắc tới Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long lần đầu tiên trong nhiệm kỳ có đường cao tốc nối liền liên tỉnh.

“Cử tri cả nước rất trân trọng Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội mọi lúc mọi nơi, nhất là trong tình trạng khẩn cấp, lãnh đạo Chính phủ đều có mặt chỉ đạo kịp thời”, ông Hòa nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ tới, đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm khắc phục bất cập liên quan thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường hay những vướng mắc của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhận định nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều thách thức đan xen thuận lợi, đại biểu tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng tăng trưởng kinh tế sẽ vượt qua 2 con số và Chính phủ sẽ chỉ đạo, điều hành để khắc phục những hạn chế, đổi mới tư duy và hành động, quyết liệt vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, hướng đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) cũng chung nhận định Chính phủ đã điều hành kiên định - linh hoạt - quyết liệt - sáng tạo.

“Đặc biệt, hai năm cuối nhiệm kỳ đánh dấu những cải cách vượt trội về thể chế, phân cấp - phân quyền, hạ tầng chiến lược, triển khai cuộc đại cách mạng tinh gọn bộ máy từ 3 cấp xuống 2 cấp và thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới theo hướng xanh - số - đổi mới sáng tạo, góp phần tạo nền tảng mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước”, ông Hùng nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (Ảnh: Hồng Phong).

Về ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi - tăng trưởng, đại biểu Hùng nhận định trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược thế giới gay gắt, thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu biến động mạnh, Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Dù vậy, ông cho rằng sức chống chịu của một số thị trường còn hạn chế, đặc biệt là thị trường vốn, bất động sản và lao động chất lượng cao. Vị đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế điều hành kinh tế đa mục tiêu; triển khai mạnh cơ chế thử nghiệm có kiểm soát chính sách để thử nghiệm các mô hình kinh tế mới trước khi luật hóa; quản lý rủi ro đi đôi với tạo cơ hội phát triển.

Về hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, ông Hùng cho biết nhiệm kỳ 2021-2026 đạt bước đột phá lịch sử về xây dựng và hoàn thiện thể chế với khối lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành lớn nhất từ trước đến nay. Nhiều điểm nghẽn pháp lý được tháo gỡ, nhưng chất lượng thi hành pháp luật chưa đồng đều.

Đại biểu Hùng đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm cá nhân; quy định rõ thời hạn bắt buộc ban hành văn bản hướng dẫn, lấy kết quả thực thi thay cho hồ sơ, quy trình làm tiêu chí đánh giá cán bộ.