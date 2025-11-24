Công an Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè, thí điểm mô hình phường kiểu mẫu

Từ 15/11, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm đã đồng loạt ra quân xử lý việc lấn chiếm vỉa hè ở một số tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Ngang, Hàng Đào, Phùng Hưng... Theo kế hoạch, giai đoạn đầu triển khai đến hết 30/11.

Thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành quy định về trật tự đô thị.

Nhiều hộ dân kinh doanh trên phố Hàng Mã những ngày này đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, dọn dẹp lại hàng quán, trả lại không gian vỉa hè cho người đi bộ.

Trong giai đoạn đầu, các đơn vị sẽ kẻ vẽ, bổ sung hệ thống vạch sơn; bố trí lại vị trí tập kết rác; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành quy định về trật tự giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Người dân chủ động tháo dỡ mái che, mái vẩy sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến xây dựng thí điểm mô hình kiểu mẫu về trật tự đô thị.

Khu phố Hàng Mã trở nên thoáng đãng và dễ thở hơn đáng kể sau khi toàn bộ không gian vỉa hè được sắp xếp lại một cách hợp lý.

Không gian vỉa hè dành cho người đi bộ trên phố Phùng Hưng đã thông thoáng hơn sau khi các điểm lấn chiếm được giải tỏa và hoạt động kinh doanh được sắp xếp lại trật tự hơn.

Tuy vậy, vẫn còn không ít tuyến phố sử dụng mái che, mái vẩy hoặc bày hàng hóa tràn ra vỉa hè để phục vụ hoạt động kinh doanh, khiến không gian đô thị bị thu hẹp và hình ảnh phố cổ trở nên lộn xộn.

Phố Hàng Khoai hiện vẫn còn dày đặc các cửa hàng kinh doanh bày hàng hóa kín diện tích mặt hè cho người đi bộ, kéo theo đủ loại mái che, mái vẩy được dựng lên để che chắn, phục vụ buôn bán.

Hàng hóa vẫn được bày bán la liệt, tràn kín toàn bộ vỉa hè. Việc lấn chiếm này khiến không gian đi lại bị thu hẹp nghiêm trọng, người đi bộ hoàn toàn không còn lối để di chuyển, buộc phải đi xuống lòng đường.

Tương tự, trên phố Hàng Giấy, nhiều cửa hàng kinh doanh vẫn bày bán hàng hóa tràn hết ra vỉa hè, chiếm trọn không gian dành cho người đi bộ.

Các khu vực chọn thí điểm đều ở khu vực trung tâm, mật độ giao thông cao, hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động. Vì vậy, việc xây dựng phường kiểu mẫu được đánh giá là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và triển khai quyết liệt.