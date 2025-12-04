Thất thoát 1 tỷ USD điện, Malaysia truy lùng thợ đào Bitcoin bất hợp pháp

Malaysia mạnh tay với hoạt động đào Bitcoin bất hợp pháp (Ảnh: PETRA).

Tại các điểm nóng khai thác tiền điện tử trái phép ở Malaysia, cuộc truy lùng bắt đầu từ trên bầu trời.

Máy bay không người lái vo ve trên các dãy cửa hàng và những căn nhà bị bỏ hoang, quét tìm những điểm nóng bất thường, dấu hiệu nhiệt cho thấy các cỗ máy không được phép đang hoạt động. Dưới mặt đất, cảnh sát mang theo các thiết bị cầm tay để dò tìm dấu hiệu sử dụng điện bất thường.

Đôi khi việc truy tìm lại đơn giản hơn nhiều: người dân trình báo vì nghe thấy những âm thanh kỳ lạ giống tiếng chim, để rồi cảnh sát phát hiện đó là tiếng được phát ra nhằm che giấu tiếng ồn của máy móc phía sau cánh cửa đóng kín.

Tất cả những công cụ này kết hợp lại thành một mạng lưới giám sát di động nhằm truy lùng các thợ đào Bitcoin bất hợp pháp.

Những thợ đào mà họ đang truy đuổi rất cẩn trọng. Họ di chuyển từ những cửa hàng bỏ trống đến các ngôi nhà hoang, lắp đặt các tấm chắn nhiệt để che giấu ánh sáng tỏa ra từ các dàn máy. Họ trang bị camera an ninh ở lối vào, hệ thống an ninh công nghệ cao và các biện pháp chống xâm nhập bằng mảnh kính vỡ để ngăn người lạ tiếp cận.

Đây là trò “mèo vờn chuột” giữa các thợ đào Bitcoin và giới chức trách Malaysia.

Malaysia đã ghi nhận khoảng 14.000 điểm đào trái phép trong 5 năm qua. Theo Bộ Năng lượng Malaysia, việc trộm điện đã gây ra khoản thiệt hại khoảng 1,1 tỷ USD cho công ty năng lượng nhà nước Tenaga Nasional (TNB) trong thời gian này. Đến đầu tháng 10, khi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, giới chức nước này đã ghi nhận khoảng 3.000 vụ trộm điện liên quan đến đào tiền mã hóa.

Giờ đây, Malaysia đang nâng cấp phản ứng. Ngày 19/11, chính phủ đã triển khai một ủy ban đặc biệt liên cơ quan gồm Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương và TNB. Nhóm công tác này dự định phối hợp hành động nhằm trấn áp các đơn vị vận hành trái phép.

"Rủi ro khi để các hoạt động như vậy diễn ra không còn chỉ là chuyện trộm cắp. Chúng thậm chí có thể làm hỏng các cơ sở của chúng tôi. Điều đó trở thành một thách thức với hệ thống của chúng tôi", ông Akmal Nasrullah Mohd Nasir, Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nước của Malaysia, người đứng đầu ủy ban, cho biết.

Trên toàn cầu, hoạt động đào Bitcoin tiêu thụ lượng điện nhiều hơn tổng mức sử dụng của Nam Phi hoặc Thái Lan.

Theo báo cáo của Trung tâm Tài chính Thay thế Cambridge, hơn 75% hoạt động này hiện diễn ra tại Mỹ. Tỷ trọng của Malaysia trong ngành này khó nắm bắt hơn. Điều rõ ràng là các thợ đào ở Malaysia rất giỏi tận dụng những không gian bất thường.

Kề bên eo biển Malacca là Trung tâm thương mại ElementX, một khu phức hợp khổng lồ đã bị bỏ trống trong đại dịch Covid-19 và không bao giờ phục hồi. Ngày nay, phần lớn nơi này vẫn trông như một công trường xây dựng, với sàn bê tông trần trụi và dây điện phơi ra bên ngoài.

Đầu năm 2022, trung tâm thương mại này có một khách thuê bất ngờ: các thợ đào Bitcoin. Đến đầu năm nay, các dàn máy đã biến mất, nhưng chỉ sau khi một video TikTok về hoạt động này lan truyền.

Cách đó hàng trăm km về phía đông, ở Sarawak, cũng có những cơ sở tương tự. Một công ty có tên Bityou đã lập một trang trại đào trong một bãi gỗ cũ.

Đào Bitcoin tại Malaysia là hợp pháp miễn là người vận hành sử dụng điện hợp lệ và đóng thuế đầy đủ. Tuy nhiên, các thành viên của ủy ban đặc biệt tranh luận liệu có nên đề xuất cấm hoàn toàn việc đào Bitcoin hay không.