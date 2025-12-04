Bivina ra mắt diện mạo Tết, cùng người dân miền biển vững bước trên hành trình mới

Gần ba thập kỷ qua, Bivina đã trở thành một phần trong nhịp sống vùng duyên hải, nơi mỗi giọt mồ hôi đều thấm vị mặn của biển và niềm tự hào lao động.

Với thiết kế hiện đại và trẻ trung, Bivina mang đến diện mạo Tết đầy sức sống, với hình ảnh trung tâm là ngọn hải đăng - biểu tượng của sự vững vàng và kiên định.

Được lấy cảm hứng từ chất biển kiên cường của người dân vùng duyên hải, hình ảnh ngọn hải đăng vững chãi giữa biển khơi bao la thể hiện sự cam kết đồng hành của Bivina cùng người dân miền biển vững vàng vượt qua mọi con sóng trên hành trình phía trước.

Ngọn hải đăng xuất hiện đầy hiên ngang, mạnh mẽ, cùng ngôi sao vàng trên đỉnh khắc họa niềm tự hào của một thương hiệu bia đậm chất biển Việt Nam. Bên cạnh đó, dải sóng bạc uốn lượn mềm mại ở phần thân dưới của lon Bivina khắc họa sức sống bền bỉ nơi biển cả, đồng thời gợi nên hương vị bia êm đằm, sảng khoái.

Hình ảnh lúa mạch, logo Bivina, cũng như màu đỏ đặc trưng của thương hiệu vẫn được giữ nguyên như niềm tự hào và lời khẳng định về chất lượng với người tiêu dùng trong suốt nhiều năm qua.

Với phiên bản thùng Tết, họa tiết đồng tiền tài lộc và hoa mai khởi sắc được lồng ghép tinh tế, cùng lời chúc “Lộc” mở đầu cho hành trình mới nhiều may mắn và bình an.

Trong diện mạo Tết hiện đại và sang trọng, Bivina vẫn giữ nguyên vẹn vị bia êm đằm, sảng khoái đặc trưng với độ cồn 4,3% được sản xuất từ nhà máy bia đạt chuẩn, nguồn nguyên liệu chọn lọc trên quy trình nghiêm ngặt khép kín và được nghiên cứu theo tiêu chuẩn khắt khe nhất.

“Trên hành trình gần 30 năm gắn bó với miền biển Việt Nam, Bivina được chứng kiến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về sức mạnh và sự kiên cường của người dân vùng duyên hải. Bivina mong muốn tôn vinh tinh thần ấy và tiếp tục cùng bà con vững vàng hiên ngang trước mọi thử thách và chinh phục những hành trình mới phía trước”, bà Aline Asselot - Giám đốc tiếp thị thương hiệu bia phổ thông thuộc công ty Heineken Việt Nam - chia sẻ.

Từ khi ra đời, Bivina luôn giữ vững bản sắc của thương hiệu sinh ra từ biển trong mọi hoạt động phát triển: mạnh mẽ, chân chất và bền bỉ, đồng hành cùng người dân trên mọi hành trình nơi biển cả phía trước.

Khẳng định cam kết ấy, Bivina sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trao 3.000 phần quà nhu yếu phẩm đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại 3 tỉnh - Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa, tổng giá trị hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hướng đến mùa Tết ấm áp và an vui, Bivina cũng sẽ tiếp tục triển khai chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ gần 1.000 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà là lời gửi gắm niềm tin, mang theo tinh thần sẻ chia và năng lượng tích cực để bà con đón Tết vững vàng và trọn vẹn hơn.

Bivina trong phiên bản bao bì Tết hiện đã có mặt hầu hết tại các địa điểm phân phối trên toàn quốc, sẵn sàng cùng người tiêu dùng đón một mùa Tết Bính Ngọ trọn vẹn và tràn đầy hy vọng.

Tìm hiểu thêm thông tin tại https://www.facebook.com/BiaBivina