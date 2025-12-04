Hải Phòng chuẩn bị di dời hơn 1.500 ngôi mộ để triển khai dự án Tân Trào

UBND xã Kiến Hưng (Hải Phòng) cho biết địa phương đang kiểm kê và chuẩn bị di dời hơn 1.500 ngôi mộ nằm trong phạm vi thực hiện hai dự án khu và cụm công nghiệp Tân Trào.

Những ngôi mộ ở xã Kiến Hưng thuộc diện phải di dời (Ảnh: Vân Nga).

Theo đó UBND xã Kiến Hưng đã thông báo tới các hộ dân về việc kiểm kê mộ phần thuộc Dự án Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quản lý kinh doanh cụm công nghiệp Tân Trào.

Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành kiểm kê 1.511 ngôi mộ của 251 hộ dân. Trong đó, 191 hộ tự kê khai hơn 1.270 mộ; nhiều trường hợp chưa xác định được thân nhân hoặc chưa có người quản lý.

UBND xã đề nghị các hộ có mộ phần chưa kiểm kê khẩn trương liên hệ để cung cấp thông tin, nhằm bảo đảm tiến độ hỗ trợ, bồi thường và thu hồi đất. Thời gian tiếp nhận đến hết ngày 15/12.

Xã Kiến Hưng giao ông Vũ Văn Lương, chuyên viên Phòng Kinh tế xã, làm đầu mối tiếp nhận và phối hợp với người dân; số điện thoại 0779.399.396.