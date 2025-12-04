Tạm đóng đèo Prenn ở Đà Lạt do xuất hiện điểm sạt trượt lớn

Trưa 4/12, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng quyết định đóng đèo Prenn, cấm phương tiện lưu thông 2 chiều trên tuyến này do xuất hiện điểm sạt lở quy mô lớn.

Đất đá đổ ập xuống vùi lấp bề mặt đường đèo Prenn (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, do mưa kéo dài, khối lượng lớn đất, đá cùng cây rừng từ taluy dương cao hàng chục mét đổ ập xuống, vùi lấp bề mặt đường đèo. Vị trí sạt lở nằm gần Khu du lịch thác Datanla, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại hiện trường, đất đá, cây rừng từ taluy trên cao vẫn dịch chuyển, có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Điểm sạt lở khiến tuyến giao thông đèo Prenn bị chia cắt (Ảnh: Minh Hậu).

Liên quan vấn đề sạt lở đất, lực lượng chức năng đang đẩy nhanh việc di chuyển đất đá trên đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để sớm thông xe. Dự kiến, việc khắc phục sự cố trên đèo Mimosa hoàn tất vào chiều cùng ngày.

Được biết, cơ quan chức năng đã phân luồng giao thông để các phương tiện ra vào Đà Lạt thông qua đèo Tà Nung, đèo Sa Com.

Đèo Prenn và Mimosa có chiều dài lần lượt là 10km và 11km, đều nằm trên quốc lộ 20, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt với các tỉnh phía Nam.