Dự án dang dở 20 năm "nát bét", đơn vị thi công giải thể, hồ sơ thất lạc

Người dân xã Mường Quàng (huyện Quế Phong cũ, tỉnh Nghệ An) đang phải đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của quốc lộ 48D, tuyến giao thông huyết mạch đã kéo dài hơn 2 thập kỷ vẫn chưa hoàn thiện.

Dù đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, đại biểu Quốc hội và báo chí, con đường này vẫn là nỗi ám ảnh thường nhật của người dân.

Quốc lộ 48D đoạn qua Cắm Muộn, xã Mường Quàng, lầy lội khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong khi nhiều địa phương khác đang phát triển mạnh mẽ, người dân Mường Quàng vẫn phải di chuyển trên những con đường chằng chịt "ổ voi, ổ gà", bụi mù vào mùa nắng và lầy lội, "nát như tương" khi có mưa. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Quốc lộ 48D được khởi công từ năm 2005. Đoạn qua Mường Quàng dài hơn 14km do Công ty 423 và Công ty TNHH An Thịnh thi công. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến 2012, dự án chỉ đạt khoảng 70% khối lượng rồi dừng lại do đội vốn và thiếu nguồn lực. Các đoạn đã thi công cũng không được bảo dưỡng, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng.

Năm 2016, tỉnh Nghệ An và huyện Quế Phong cũ yêu cầu thi công trở lại, nhưng Công ty 423 đã giải thể, chỉ còn Công ty An Thịnh tiếp tục phần dang dở. Điều đáng nói, một phần hồ sơ công trình được cho là thất lạc, gây khó khăn cho việc kiểm tra và xác minh các bất cập.

Năm 2019, lũ lớn cuốn trôi cầu Bản Tạ khiến giao thông bị chia cắt. Một cầu sắt tạm trị giá 600 triệu đồng được dựng lên, nhưng người dân cho rằng kết cấu cầu quá đơn sơ so với số tiền bỏ ra. Ngoài ra, nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được đền bù giải phóng mặt bằng, và một số đoạn đường bị nghi thi công sai thiết kế, có dấu hiệu nắn tuyến.

Sau mưa lớn, con đường biến thành lớp bùn nhão khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau khi sáp nhập từ ba xã Quang Phong, Cắm Muộn và Châu Thôn thành xã Mường Quàng, nhu cầu đi lại, sản xuất và giải quyết thủ tục hành chính của người dân càng tăng cao. Tuy nhiên, tuyến đường duy nhất lại nát vụn, trơn trượt, đặc biệt là các bản cách trung tâm gần 20km.

Nhiều lần chính quyền và người dân phải tự góp tiền, góp ngày công để vá những đoạn hỏng nặng, tạo nên một nghịch cảnh "người dân sửa quốc lộ".

Ông Lang Văn Long, 66 tuổi, trú tại bản Tạ, bức xúc: "Đi xe máy mà như cưỡi trên lưng ngựa, lắc bên trái, nghiêng bên phải. Đưa con cháu đi học là ám ảnh nhất, đường trơn trượt, đá lổn nhổn, nhiều khi ngã mà chẳng dám kêu. Chúng tôi chỉ mong cấp trên sớm làm đường cho dân đi lại an toàn".

Anh Gia Lương, một người dân Mường Quàng, chia sẻ: "Nhà tôi cách trung tâm xã gần 10km, ngày nắng bụi mù, ngày mưa thì bùn. Bà con ốm đau mà cần cấp cứu, đưa đi viện cũng là câu chuyện gian nan. Chúng tôi kiến nghị không biết bao lần nhưng rồi lại đâu vào đấy".

Học sinh đi lại vô cùng vất vả khi phải vượt qua những đoạn đường lầy lội, trắc trở mỗi ngày (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Sầm Bá Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Quàng, thẳng thắn: "Huyện cũ làm bao nhiêu năm rồi chưa xong, giờ chuyển về cho xã thì không biết đến bao giờ mới hoàn thiện. Người dân khổ quá, xã cũng không có đủ thẩm quyền và nguồn lực để tự triển khai".

Người dân Mường Quàng đặt câu hỏi về trách nhiệm của các bên liên quan và mong muốn các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện dự án, làm rõ các dấu hiệu sai phạm, đồng thời sớm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng mới tuyến đường.

"Chỉ cần có một con đường tử tế thôi là dân mừng lắm rồi. Chúng tôi muốn sống ổn định, con cháu đến trường an toàn, được hòa nhịp với sự phát triển chung của đất nước", đại diện người dân chia sẻ.